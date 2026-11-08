الفجيرة.. حراك مسرحي يجمع بين الإنتاج المحلي والمهرجانات والمواهب المدرسية

الفجيرة في 8 نوفمبر/ وام/ تتعدد مسارات الحراك المسرحي في إمارة الفجيرة، بين الإنتاج الذي تقدمه الفرق المسرحية المحلية، واستضافة العروض والتظاهرات المسرحية، والاهتمام بالمسرح المدرسي بوصفه مساحة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها.

ويعكس هذا التنوع حضوراً يمتد من خشبات المسارح المحلية إلى المهرجانات العربية والدولية، عبر أعمال ومشاركات حققت جوائز في مجالات التمثيل والإخراج والعناصر الفنية، إلى جانب استضافة عروض من تجارب مسرحية متعددة.

وقدمت الفرق المسرحية في الفجيرة خلال العامين الماضيين العديد من الأعمال ضمن دورتين متتاليتين من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، إذ شاركت فرقة مسرح الفجيرة في المهرجان بالشارقة بمسرحية «شابو والمفتاح»، ثم قدمت في دورة عام 2025 مسرحية «أمونة والخاتم»، من تأليف وإخراج صابر رجب، الذي شارك في التمثيل إلى جانب الفنانين عبدالله بطي وعيسى المزروعي ومحمد ياسر، فيما نال خالد بشير جائزة أفضل إضاءة عن العمل.

كما شاركت فرقة مسرح دبا الفجيرة في الدورة ذاتها بعرض من تأليف حمد الضنحاني وإخراج إبراهيم القحومي.

وعلى صعيد استضافة التظاهرات المسرحية، شهدت الدورة الحادية عشرة من مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، التي أقيمت في أبريل 2025، مشاركة فنانين من دول عربية وأجنبية في فن مسرح الممثل الواحد، وتقديم 19 عرضاً ضمن المسابقة الرسمية، و15 عرضاً في مسار المونودراما المدرسية، إلى جانب أعمال أخرى خارج المسابقة.

وأسفرت نتائج المسابقة الرسمية عن تصدر العرض الإسباني «قطار ميديا»، فيما حل العرض الألماني «عمق ضحل» في المركز الثاني، والإيراني «مستطيل» في المركز الثالث، بينما فاز الفنان التونسي أسامة كوشكار بجائزة الممثل الواحد عن أدائه في مسرحية «وحدي».

وبرزت في المسار المدرسي مواهب طلابية حصدت جوائز في التمثيل، من بينها الطالب حامد أحمد الحفيتي، الذي نال جائزة أفضل ممثل عن الحلقة الثانية لأدائه في مسرحية «العزلة»، والطالبة سلمى فهد الكعبي، التي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن مسرحية «وحدي بالمنزل».

وفي مايو 2025، افتتحت طالبات مدرسة الماسة بمسرحية «أمنا السدرة» فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي، الذي نظمته هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

واشتمل برنامج الدورة على 15 عرضاً لمدارس منطقة الفجيرة التعليمية، قدمت على مدى ثلاثة أيام على مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

وامتد حضور المواهب المدرسية إلى خارج الدولة، حيث حصدت مشاركة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أربع جوائز ضمن المسار المدرسي في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في يوليو الماضي.

وفازت مسرحية «العزلة» بجائزة أفضل عمل متكامل، فيما نال محمد ملكاوي جائزة أفضل إخراج عنها، وفاز الحفيتي بجائزة أفضل ممثل، بينما تقاسمت الكعبي جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في مسرحية «وحدي بالمنزل».

واستضاف مسرح دبا الفجيرة في أكتوبر الماضي، أربعة أعمال ضمن جولة الموسم المسرحي الذي تنظمه جمعية المسرحيين، وهي عروض سبق تقديمها في أيام الشارقة المسرحية، وشملت «غياهب الروح» و«هير قرموشة» و«جارٍ اختيار عنوان» و«نصف ليلى»، وقدمت على مدى أربع أمسيات، بما أتاح لجمهور دبا الفجيرة مشاهدتها.

وتستعد الإمارة لاستقبال الفرق المسرحية الخليجية خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر الجاري، ضمن المهرجان الخليجي للمسرح، بمشاركة مسرح أوال البحريني الذي يقدم مسرحية «الزوبعة خارج الفنجان» على خشبة مسرح المركز الإبداعي.