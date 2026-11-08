الصقر "حمرين" يتصدر سباق التلواح للناشئين بمدينة السلع

الظفرة في 8 نوفمبر/ وام / تصدر الصقر "حمرين" لسعيد عبيد المنصوري فئة التلواح، ضمن مسابقات الصيد بالصقور لفئة الناشئين، التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين في مدينة السلع بمنطقة الظفرة، بدعم ورعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمشاركة 53 ناشئاً.

وجاء في المركز الثاني الصقر "مشكور" لسعيد عيسى المنصوري، فيما حصد المركز الثالث الصقر "زيدان" لمطر محمد سالم المنصوري.

وتنافس المشاركون بصقورهم في قطع مسافة 200 متر، واحتسبت اللجنة المنظمة الزمن الذي استغرقه كل صقر للوصول إلى خط النهاية، وإعلان الفائزين بالمراكز الأولى.

وأكد نادي أبوظبي للصقارين أن سباقات الناشئين في منطقة الظفرة تهدف إلى ربط الأبناء برياضة الأجداد، وتعريفهم بأصالة الصيد بالصقور، وغرس قيمها ومفاهيمها في نفوسهم منذ الصغر، بما يضمن استمرار هذا الموروث الوطني العريق جيلاً بعد جيل.

وأشار إلى استمرار المنافسات في منطقة الظفرة، بإقامة جولة مدينة غياثي يوم 14 نوفمبر الحالي، تعقبها جولة مدينة زايد يوم 21 نوفمبر، مشيدا بالمشاركة الكبيرة للناشئين في مدينة السلع، وحرصهم على تعزيز الاهتمام بالرياضات التراثية، والحفاظ على الإرث الوطني، وإحياء فعالياته، بما يتماشى مع أهداف النادي في تعميق الوعي بالرياضات التراثية.