إجراء قرعة بطولة دبي بريميير بادل والفائز ينال 1000 نقطة في التصنيف العالمي

دبي في 8 نوفمبر/ وام / أسفرت قرعة الأدوار الرئيسية لبطولة "إعمار دبي بريميير بادل P1"، التي تقام في مجمع حمدان الرياضي بدبي خلال الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر الحالي، عن مواجهات مرتقبة بين أبرز المصنفين عالمياً.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة ضمن روزنامة جولة "قطر إيرويز بريميير بادل" العالمية، باعتبارها إحدى محطات فئة P1 التي تمنح الفائز 1000 نقطة في التصنيف العالمي، والوصيف 600 نقطة، ما يعزز قيمة المنافسة بين اللاعبين واللاعبات الساعين إلى تحسين مراكزهم في التصنيف الدولي.

وتقام البطولة بدعم من مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، واتحاد الإمارات للتنس والبادل، والاتحاد الدولي للبادل، بمشاركة 48 فريقا في منافسات الرجال، و28 فريقا في منافسات السيدات، من أبرز المصنفين على مستوى العالم.

وأجريت القرعة اليوم في مجمع حمدان الرياضي، حيث وضعت الثنائي الإسباني أرتورو كويلو والأرجنتيني أغوستين تابيا، المصنف الأول، على رأس النصف العلوي من جدول منافسات الرجال، فيما جاء الثنائي الأرجنتيني لياندرو أوغسبورغر والإسباني خوان ليبرون، المصنف الثاني، في النصف السفلي.

ويضم النصف العلوي أيضاً الثنائي الأرجنتيني فرانكو ستوباتشوك والإسباني جون سانز، المصنف الثالث، إلى جانب الإسبانيين ميغيل يانغواس وخورخي نييتو، المصنف خامساً، والإسباني فرانسيسكو غيريرو والأرجنتيني خافيير ليال، المصنف سادساً.

وفي منافسات السيدات، تصدرت الإسبانية جيما ترياي والأرجنتينية دلفينا بريا، المصنفتان أولاً، النصف العلوي من الجدول، بينما جاء الثنائي الإسباني باولا خوسيماريا وبياتريس غونزاليس، المصنف ثانياً، في النصف السفلي، بما يتيح إمكانية التقائهما في المباراة النهائية.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم، وسط غياب الإسباني أليخاندرو غالان، المصنف الثاني عالمياً، بسبب الإصابة.

وتعكس استضافة دبي للبطولة للعام الثالث على التوالي مكانتها المتنامية على خريطة البادل العالمية، واستمرار حضورها ضمن أبرز محطات الجولة الدولية، في ظل استقطاب نخبة المصنفين والمصنفات، وما توفره المنافسات من مستوى فني مرتفع وفرصة للجماهير لمتابعة أبرز نجوم اللعبة.