اتحاد الفروسية يشيد بذهبية علياء المهيري الدولية في داكار 2026

أبوظبي في 8 نوفمبر/ وام / أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة، تعزز مكانتها العالمية المرموقة في رياضات الفروسية، بالإنجازات المستدامة، وحصد المراكز الأولى في البطولات القارية والدولية.

وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد، إن فوز فارسة منتخب الإمارات علياء المهيري بالميدالية الذهبية الدولية ضمن فريق قارة آسيا في منافسات الفرق التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، يتوّج استراتيجية الاتحاد وبرامجه ومبادراته لتمكين أبناء وبنات دولة الإمارات من المهارات التنافسية التي تقودهم إلى منصات التتويج في البطولات الخارجية.

وأثنى الريسي على جهود اللجنة الأولمبية الإماراتية في تقديم جميع أشكال الدعم لمشاركة أبطال الإمارات في المنافسات المختلفة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، ومتابعة وزارة الرياضة، مشيرا إلى أن الفارسة علياء المهيري أظهرت قدرات عالية وهي تحقق ذهبية الاتحاد الدولي لفريق قارة آسيا، ثم واصلت تألقها، وتأهلت إلى جولة التمايز وأنهت مشاركتها في المركز التاسع بنهائي قفز الحواجز من بين 24 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن رياضة قفز الحواجز تشهد تطورا كبيرا، على مستوى جميع الفئات العمرية بفضل الجهود المبذولة في تنظيم البطولات المختلفة، والمنافسات الصيفية، والتعاون الكبير من الأندية والإسطبلات، والبرامج التأهيلية للاتحاد، بما يوفر فرصة كبيرة للاحتكاك واكتساب الخبرات، وتطوير القدرات التنافسية.

وأكد حرص الاتحاد على تبني البرامج المتطورة، وتنظيم الفعاليات المختلفة لرياضة قفز الحواجز، وتعزيز الشراكات مع الاتحادات الإقليمية والدولية، وتوفير فرص المشاركة لفرسان وفارسات الإمارات في البطولات الخارجية، بالثقة الكبيرة في قدرتهم على المنافسة، وإحراز المراكز الأولى.