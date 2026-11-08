غرفة الشارقة تبحث استقطاب العلامات العالمية وتعزيز قطاعات التجزئة والعقار والضيافة

الشارقة في 8 نوفمبر/ وام / أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تطوير آليات عمل مجموعات العمل القطاعية وتوسيع دورها في رصد احتياجات القطاعات الاقتصادية واستشراف فرص نموها وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات ودعم استدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة الشارقة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعدد من المسؤولين بالغرفة مع رؤساء ونواب رؤساء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة والتي تمثل قطاعات الصناعة والعقارات والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة ومراكز التسوق والفنادق وتجارة وصناعة المواد الغذائية والمحاماة إلى جانب الأعضاء الدائمين من ممثلي الجهات الحكومية وهم هيئة الإنماء التجاري والسياحي ودائرة التسجيل العقاري ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وتناول الاجتماع مستجدات أداء القطاعات الاقتصادية واستعرض مجموعة من المبادرات والمقترحات التطويرية وفي مقدمتها تنظيم المعارض المتخصصة وتعزيز استقطاب العلامات التجارية العالمية إلى الإمارة ودعم المشاريع الصناعية المرتبطة بالأمن الغذائي وتوسيع حضور القطاعات الاقتصادية في الأسواق الدولية إلى جانب تطوير بيئة الأعمال في قطاعات التجزئة والعقارات والضيافة والخدمات القانونية.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تواصل ترسيخ دورها كشريك رئيسي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة من خلال تبني نهج استباقي في دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية، ترتكز على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات النوعية وتعزيز قدرة الشركات والمنشآت على التوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة.

كما أكد أن الغرفة تحرص على تمكين مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة وتوسيع نطاق دورها في اقتراح الحلول والمبادرات التطويرية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتحويل التوصيات إلى خطوات عملية تسهم في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية وتعزيز إنتاجيتها وترسيخ مقومات استدامة نموها وتنافسيتها.

واستعرض عبد الله البلوشي رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق مؤشرات الأداء الإيجابية التي سجلها القطاع والمتمثلة في الارتفاع الكبير في أعداد زوار مراكز التسوق وحجم المبيعات بما يعكس تنامي النشاط التجاري وجاذبية الإمارة كوجهة للتسوق مشيراً إلى توجه المجموعة لتعزيز حضور العلامات التجارية العالمية في الشارقة.

واستعرض لالو صامويل رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة تطورات البنية التحتية الصناعية في الإمارة وجهود تطوير المناطق الصناعية وما توفره المشاريع الجديدة من مقومات داعمة لأعمال المنشآت الصناعية وتسهم في تسهيل عملياتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاجية ومواكبة متطلبات النمو الاقتصادي.

وأشار خالد باطرفي رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة إلى نجاح القطاع في مواجهة تحديات تصدير قطع غيار السيارات مؤكداً المكانة العالمية التي تحتلها الشارقة في هذا المجال بوصفها مركزاً رئيسياً لتجارة وتصدير قطع غيار السيارات المستعملة إلى أسواق دولية من بينها فرنسا وإسبانيا وعدد من الأسواق الأفريقية.

وأكد هشام سعيد خطاب عضو اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري أن السوق العقاري في الشارقة يواصل الحفاظ على استقراره ونموه مدعوماً بمنظومة الحوكمة والتنظيم التي تعزز الثقة في السوق وتحافظ على توازنه إلى جانب تنوع المشاريع العقارية المطروحة مستعرضا دور معرض الشارقة العقاري "إيكرس" في إبراز الفرص الاستثمارية والترويج للمشاريع العقارية في الإمارة مشيراً إلى توجه المجموعة نحو المشاركة في المعارض الدولية لتوسيع نطاق التعريف بالقطاع واستقطاب مزيد من المستثمرين.

وفي قطاع الفنادق أشاد فادي مشرفية رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق بالمبادرات الداعمة للمنشآت الفندقية مشيراً إلى أهمية خطط الدفع المرنة التي وفرتها بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة "سيوا" فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والمياه ورسوم المواقف لما تمثله من دعم مباشر للمنشآت في إدارة التزاماتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على مواصلة أعمالها بكفاءة.

ودعا هشام الدين يوسف رئيس مجموعة عمل قطاع الشقق الفندقية إلى تكثيف الحملات التوعوية الموجهة للمنشآت الفندقية بشأن الالتزام بالشروط والاشتراطات المعتمدة بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز كفاءة القطاع وقدرته على تلبية تطلعات الزوار والنزلاء.

وعلى صعيد قطاع الخدمات القانونية استعرض محمد الحمادي رئيس مجموعة عمل قطاع مكاتب المحاماة أبرز نتائج عمل المجموعة مشيراً إلى تحقيق نسبة 80% من مستهدف تعزيز التواصل بين المحامين ودائرة القضاء بالشارقة إلى جانب تطور دور المجموعة كشريك في مناقشة وصياغة التشريعات المرتبطة بمهنة المحاماة وتنظيم ممارستها.