مهرجان العين للهجن.. إضافة نوعية للرياضات التراثية

العين في 8 نوفمبر/ وام / حقق مهرجان العين للهجن حضوراً متنامياً في خارطة الفعاليات التراثية والرياضية بالدولة، مدفوعاً بنجاح نسختيه السابقتين، وما جسدته من حضور متنامٍ للرياضات التراثية، عبر تطوير الجوانب الفنية والتنظيمية للسباقات، وتوسيع المشاركة لتشمل الشباب والملاك الجدد، واستقطاب ملاك ومشاركين من مختلف دول الخليج.

ويعكس المهرجان، الذي يقام في ميدان الروضة بمنطقة العين واختتمت منافسات النسخة الثانية منه في أكتوبر الماضي، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لسباقات الهجن، عبر توفير جميع المقومات الكفيلة بإنجاحها وتطويرها، بما يعزز استدامة هذا الإرث الثقافي والرياضي ونقله إلى الأجيال المقبلة، ويرسخ مكانة الإمارات الرائدة في الحفاظ على الموروث الوطني وتطويره.

ويعد المهرجان محطة استراتيجية ضمن مسيرة تطوير سباقات الهجن في الدولة، ويبرز الدور المحوري الذي يقوم به مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة في صون هذا الموروث الأصيل، من خلال تنظيم فعاليات متخصصة تحظى بإقبال واسع من الملاك والمضمرين، وتسهم في رفع مستويات التنافس، وترسيخ حضور سباقات الهجن بوصفها أحد أهم مكونات الهوية الوطنية.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز كبيرة للفائزين، بهدف تحفيز الملاك والمضمرين ورفع مستوى المنافسة، وذلك عبر 605 أشواط موزعة على مختلف الفئات العمرية للإبل، تشمل الفطامين والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، وبمسافات متدرجة تتناسب مع كل فئة عمرية، بما يسهم في توفير بيئة تنافسية متكاملة تعزز تطور هذه الرياضة التراثية.

ويقام المهرجان في ميدان الروضة، الذي يعد من أبرز ميادين سباقات الهجن في الدولة، لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة تضم مضماراً مطابقاً للمواصفات الدولية، وأنظمة توقيت إلكترونية دقيقة، وخدمات متكاملة للملاك والمضمرين والجمهور، بما يواكب تطلعات المشاركين ويعزز جودة التنظيم وفق أفضل الممارسات.

ويجسد ميدان الروضة حجم الدعم الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن، من خلال إنشاء الميادين والمضامير الحديثة والمرافق المتكاملة، إلى جانب الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن في تنظيم واستضافة الفعاليات المتخصصة، وتوفير جميع متطلبات نجاحها وتطورها، بما يعزز مكانة الدولة في هذه الرياضة التراثية.

وشهدت النسخة الثانية من المهرجان إقامة ثلاث جولات تمهيدية خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026، قبل أن تختتم بالمنافسات النهائية في شهر أكتوبر، وتتوج نخبة المطايا والمشاركين المتميزين، في امتداد للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، بما يؤكد مكانة المهرجان منصة متخصصة لترسيخ الاهتمام برياضات الآباء والأجداد والمحافظة على الموروث الشعبي الإماراتي.

وأكد حمد الشامسي، رئيس اللجان الفنية في اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، أن مهرجان العين للهجن يمثل محطة جديدة تؤكد اهتمام الإمارات، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة للرياضات التراثية، والمحافظة على الموروث الشعبي الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن المهرجان يعكس رؤية الدولة في استدامة هذا الإرث الثقافي وترسيخه في المجتمع.

وأشار إلى ما يتمتع به ميدان الروضة من إمكانات متطورة، وما يحظى به من دعم كبير أسهم في توفير مضامير ومرافق متكاملة، إلى جانب الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن في تنظيم واستضافة الفعاليات الخاصة بهذه الرياضة، وتوفير جميع متطلبات تميزها، بما ينسجم مع المكانة العالمية التي تحتلها دولة الإمارات في سباقات الهجن.

من جانبه، أكد محمد عبدالله بن عاضد المهيري، من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، أن مهرجان العين للهجن يجسد الدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة لرياضة سباقات الهجن في مختلف إمارات الدولة، من خلال تنظيم المهرجانات والفعاليات على مدار العام، بما يسهم في المحافظة على الموروث الشعبي وغرس قيمه في نفوس الأجيال الجديدة.

وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، وما شهدته من مشاركة واسعة للملاك والمضمرين من داخل الدولة وخارجها، عزز المكانة المتنامية للمهرجان، وأسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً في المحافظة على الرياضات التراثية ودعم شريحة الملاك، الذين أصبحوا يمثلون اليوم فئة واسعة من أبناء المجتمع، يواصلون المحافظة على إرث الآباء والأجداد.

وأشار إلى أن دولة الإمارات باتت وجهة عالمية لسباقات ومهرجانات الهجن المتخصصة، فضلاً عن تنظيمها سباقات خارجية حظيت بتفاعل واسع واهتمام كبير، وأسهمت في التعريف بالثقافة الإماراتية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، بما يعكس المكانة الرائدة للدولة في صون وتطوير هذه الرياضة التراثية العريقة.