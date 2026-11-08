العداءة أروى علي تهدي الإمارات فضية 100 متر في أولمبياد "داكار للشباب"

داكار في 8 نوفمبر/ وام / أهدت العداءة أروى علي الإمارات الليلة، الميدالية الفضية في سباق 100 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، بعدما أنهت السباق بزمن قدره 11.41 ثانية، لترفع رصيد الإمارات في الدورة إلى ميداليتين رسميتين بواقع ذهبية وفضية.

وجاءت أروى في المركز الثاني خلف النيجيرية روزماري نوانكو، صاحبة الميدالية الذهبية بزمن 11.16 ثانية، فيما نالت القطرية دانا سالم الميدالية البرونزية بزمن 11.48 ثانية.

ويعد هذا الإنجاز امتداداً لتألق أروى علي الساحة القارية، بعدما توجت بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025» بزمن 11.45 ثانية، مع تحطيمها الرقم القياسي للدورة ثلاث مرات خلال المنافسات.

وفي منافسات ألعاب القوى أيضاً، تأهل سعيد عمر وعائشة محمد، عدّاءا منتخب الإمارات، إلى نهائي سباقي 400 متر للرجال والسيدات على التوالي، بعدما سجل سعيد 48.33 ثانية، وسجلت عائشة 54.89 ثانية، ليحتل كل منهما المركز الثالث في الترتيب العام للتصفيات.

وكان ريان ملحان قد منح الإمارات الأسبوع الماضي أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية للشباب، بعد تتويجه بلقب فردي الشباب في الريشة الطائرة إثر فوزه على الفرنسي مادي سو بشوطين دون مقابل في المباراة النهائية.

كما أحرزت فارسة منتخب الإمارات علياء المهيري ذهبية الفرق القارية مع فريق آسيا في مسابقة الاتحاد الدولي للفروسية المقامة ضمن الدورة، وهي منافسة منفصلة عن برنامج الميداليات الأولمبية الرسمية.