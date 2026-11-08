البحرين وقطر توقعان اتفاقية تعاون لتطوير النقل والربط الطرقي والسككي

المنامة في 8 نوفمبر/ وام / وقعت البحرين وقطر اليوم اتفاقية تعاون في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة وذلك على هامش الاجتماع الـ30 لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الشيخ عبدالله بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني في تصريح عقب توقيع الاتفاقية مع الشيخ محمد بن عبدالله وزير المواصلات القطري

إن الاتفاقية تفتح مجالات واسعة للتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية إلى جانب دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين.

من جانبه أكد وزير المواصلات القطري أن الاتفاقية تمثل إطارا مهما لتبادل المعرفة في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم مشاريع الربط وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.

-خلا-.