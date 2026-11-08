فوز الجزيرة والنصر في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 8 نوفمبر/ وام / فاز الجزيرة على الوصل 2-1 اليوم في استاد محمد بن زايد ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وتوقف رصيد الوصل عند 13 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها فاز النصر على يونايتد 4-1 في استاد آل مكتوم.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 11نقطة وتوقف رصيد يونايتد عند 7 نقاط.

وفي استاد آل نهيان تعادل الوحدة مع العين بدون أهداف، وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة، والعين إلى 14 نقطة.

كما تعادل عجمان مع بني ياس 1-1 في استاد راشد بن سعيد.

وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط، وبني ياس إلى نقطتين.