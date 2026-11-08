الإماراتي منصور بالهلي يتوج بلقب كأس العالم للباها في فئة "إس إس في"

دبي في 8 نوفمبر/ وام / توّج سائق الراليات الإماراتي منصور بالهلي بلقب كأس العالم للباها للسيارات في فئة "إس إس في"، مع ختام رالي دبي الصحراوي "باها" اليوم، الذي شهد فوز القطري ناصر العطية بلقب الرالي، والهولندي ميتشل فان دن برين بلقب كأس العالم للباها للسيارات، والبريطاني أليكس ماكينيس بلقبي الرالي وكأس العالم كأس العالم للباها للسيارات.

وتفصيلا حقق بالهلي اللقب برفقة ملاحه المواطن خالد الكندي على متن مركبة "كان آم مافريك آر"، بعدما أنهى رالي دبي في المركز الخامس بالترتيب العام، ليحسم بذلك صدارة فئة "إس إس في" في الترتيب النهائي لكأس العالم.

وشهدت المرحلة الختامية منافسات امتدت لمسافة 179.56 كيلومتر للسيارات، و191.58 كيلومتر للدراجات النارية والرباعية، وسط حضور جماهيري تابع السباقات في صحراء القدرة.

وفي فئة السيارات، حقق القطري ناصر العطية، برفقة ملاحه الفرنسي ماكس دلفينو على متن "أوبتيموس إم دي رالي"، أسرع زمن في المرحلة الثانية، مسجلاً ساعتين و48 دقيقة و30.6 ثانية، بفارق ثانيتين عن الهولندي ميتشل فان دن برين وملاحه بارت فان هيون على متن "كان آم مافريك آر".

وأنهى العطية الرالي في المركز الأول بفارق 5 دقائق و18.7 ثانية، محققاً فوزه الرابع منذ اعتماد نظام "باها" الحالي عام 2016، والـ14 في تاريخ مشاركاته بالرالي.

وشهدت المنافسة على لقب كأس العالم للباها للسيارات تحولاً في المرحلة الختامية، بعدما تعرض البرتغالي فرانسيسكو باريتو، متصدر الترتيب قبل الجولة، لعطل في المحرك نتيجة انخفاض ضغط الزيت، بعد نحو 50 كيلومتراً من انطلاق المرحلة، ما أجبره على الانسحاب، رغم حاجته إلى إنهاء الرالي في المركز الخامس لحسم اللقب.

واستفاد فان دن برين من انسحاب باريتو، بعدما حل ثانياً في المرحلة بفارق ثانيتين عن العطية، وأنهى الرالي في المركز الثاني بالترتيب العام، ليتوج بلقب كأس العالم للباها للسيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "FIA".

وجاء الروسي سيرغي ريمنيك وملاحه أليكسي إغناتوف في المركز الثالث بالمرحلة، بفارق 3 دقائق و27.1 ثانية عن العطية، ليتقدما إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 15 دقيقة و49.3 ثانية عن الفائز.

وفي فئة الدراجات النارية، أحرز البريطاني أليكس ماكينيس لقبي رالي دبي الصحراوي "باها" وكأس العالم للباها للدراجات النارية "FIM"، بعدما فاز بالمرحلة الثانية، التي حملت اسم "مجلس دبي الرياضي"، لمسافة 191.58 كيلومتر، على متن دراجة "كي تي إم 450"، مسجلاً ساعتين و39 دقيقة و38.7 ثانية.

وجاء مواطنه إيثان لين في المركز الثاني على متن دراجة "ياماها واي زد إف 450"، بفارق 3 دقائق و17.7 ثانية، فيما حل السلوفيني توني موليتش ثالثاً، بفارق دقيقتين و52.7 ثانية إضافيتين عن لين.

وأنهى ماكينيس الرالي متقدماً على لين بفارق 6 دقائق و35.6 ثانية، بعدما حل وصيفاً في النسخة الماضية.

وفي فئة الدراجات الرباعية "كواد"، أحرز الإماراتي خليفة البستكي المركز الأول، متقدماً بفارق 41 دقيقة و41.1 ثانية على مواطنه علي المرزوقي، فيما جاء السعودي هاني النومسي في المركز الثالث.

وأكد عيسى محمد شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن رالي دبي الصحراوي "باها" يمثل جزءاً أصيلاً من تاريخ الرياضة في الإمارات ودبي منذ انطلاقه عام 1979، ويعد من أقدم الفعاليات الرياضية في الإمارة.

وقال إن المجلس يواصل العمل وفق رؤيته واستراتيجيته الجديدة التي أُطلقت العام الماضي، بهدف زيادة أعداد المشاركين والبطولات الدولية والزوار، مشيراً إلى أن الرالي استقطب أكثر من 140 متسابقاً، وأن العمل مستمر لزيادة هذا العدد في النسخ المقبلة.

وأكد ماهر بدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن نسخة عام 2026 حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة نخبة من أبرز السائقين والدراجين العالميين، مشيراً إلى أن الرالي لا يقتصر على المنافسات الرياضية، بل يقدم للعالم صورة عن جمال دولة الإمارات وتنوع بيئاتها.