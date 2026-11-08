منتدى عربي صيني يبحث الشراكة الصحية والذكاء الاصطناعي

القاهرة في 8 نوفمبر/ وام / انطلق اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، لبحث تعزيز الأمن الصحي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الصناعات الطبية والدوائية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الصحية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ويعقد المنتدى على مدى يومين تحت شعار "الابتكار والاستثمار والأثر: نحو مرحلة جديدة من التعاون العربي الصيني"، بالتعاون مع وزارتي الصحة في مصر والصين، وبمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء في القطاع الصحي، ومن المقرر أن يختتم بإعلان مشترك يتضمن خارطة طريق لتعزيز التعاون الصحي.

وعلى هامش المنتدى، افتتح نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية، بمشاركة 16 شركة صينية، ويستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، بهدف استعراض أحدث التقنيات الطبية وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة.

-سر-.