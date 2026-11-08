برايتون وليفربول يحققان انتصارات بارزة بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي

لندن في 8 نوفمبر/ وام / فاز برايتون على برينتفورد 2-0 اليوم في ملعب فالمر، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع برايتون رصيده إلى 22 نقطة في وصافة جدول ترتيب المسابقة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 14 نقطة بالمركز التاسع.

وضمن الجولة ذاتها فاز ليفربول على كريستال بالاس 3-1 وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط بالمركز الأخير.

وضمن الجولة ذاتها فاز سندرلاند على تشيلسي 1-0، وفاز بورنموث على ايبسويتش تاون 2-1، وتعادل مانشستر يونايتد مع استون فيلا 4-4.