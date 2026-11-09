برعاية هزاع بن زايد/ العين تستضيف بطولتي رماية دوليتين بجوائز قيمتها 1.8 مليون درهم

العين في 9 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تستضيف مدينة العين بطولتي العين الكبرى لـ«كومباك سبورتينغ»، وجائزة العين الصحراوية الكبرى لـ«سبورتينغ»، خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري، بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 1.8 مليون درهم (500 ألف دولار أمريكي).

وبدأت منافسات بطولة العين الكبرى لـ«كومباك سبورتينغ» يوم أمس وتستمر إلى 10 نوفمبر، بمشاركة 270 رامياً من 30 دولة، بينهم 38 رامياً إماراتياً، وتستضيف منافساتها ميادين نادي العين للرماية والفروسية، فيما تقام بطولة جائزة العين الصحراوية الكبرى لـ«سبورتينغ» في نادي شركة «إدكا» بمنطقة البطحاء خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر، بمشاركة 226 رامياً من 28 دولة، بينهم 36 رامياً إماراتياً.

وتبلغ الجوائز المالية لكل بطولة 734,500 درهم (200 ألف دولار أمريكي)، إضافة إلى مبلغ 367,250 درهم (100 ألف دولار أمريكي) لجائزة التحدي، وتخصيص 20 جائزة نقدية للرماة العرب، بما يعزز المشاركة العربية في المنافسات.

وأكد سعادة محمد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أن رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للبطولتين تشكل حافزاً لمواصلة تطوير رياضة الرماية، وتعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.

وأوضح أن تنظيم البطولتين يأتي امتداداً لجهود الاتحاد في استقطاب نخبة الرماة من مختلف دول العالم، وإتاحة الفرصة للرماة الإماراتيين للاحتكاك وتبادل الخبرات، إلى جانب الإسهام في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في مدينة العين، وإبراز جاهزيتها لاستضافة المنافسات الدولية.

وأشار إلى اكتمال التجهيزات والاستعدادات لاستضافة البطولتين، وتهيئة الميادين والمرافق لاستقبال المشاركين، مؤكداً أهمية تنظيم البطولات الدولية في تطوير رياضة الرماية، ورفع المستوى الفني للرماة، وتعزيز خبرات الكوادر الوطنية في تنظيم المنافسات وإدارتها.

وأكد النيادي أن استضافة البطولتين تسهم في تعزيز السياحة الرياضية في منطقة العين، من خلال استقطاب الرماة ومرافقيهم من مختلف دول العالم، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى المقومات السياحية والتراثية والطبيعية التي تتميز بها المنطقة، بما يدعم مكانتها وجهةً لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، وينعكس إيجاباً على قطاعات الضيافة والخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للقطاع الرياضي، وللجهات الداعمة والشركاء والمتطوعين على جهودهم في تنظيم البطولتين.