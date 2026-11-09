جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين تحتفل باليوم العالمي للمحاسبة

دبي في 9 نوفمبر/ وام/ تنظم جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، غداً الثلاثاء، الحفل السابع لتوزيع شهادات الزمالة الإماراتية لعام 2026، بالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة، وذلك على مسرح متحف الاتحاد في دبي، تحت رعاية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور عدد من القيادات الحكومية وممثلي المؤسسات المهنية وشركات المحاسبة والتدقيق.

ويهدف الحفل إلى تكريم الدفعة الجديدة من الحاصلين على الزمالة الإماراتية، تقديراً لإنجازاتهم في مجال التأهيل المهني، وتعزيز دور الكفاءات المتخصصة في تطوير قطاع المحاسبة والتدقيق، وترسيخ معايير الشفافية والثقة في التقارير المالية.

وأكد سعادة سيف محمد بن عابد المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، أهمية الدور الذي يؤديه المحاسبون والمدققون في تعزيز الشفافية المالية وترسيخ الثقة في التقارير التي تعتمد عليها مجالس الإدارة والمستثمرون والممولون في اتخاذ قراراتهم.

وقال إن اختيار اليوم العالمي للمحاسبة لتكريم الدفعة الجديدة من حملة الزمالة الإماراتية يأتي تقديراً لجهودهم في استكمال مسار التأهيل المهني، وتشجيعاً لهم على مواصلة تطوير مهاراتهم والالتزام بمعايير المهنة وأخلاقياتها.

وأضاف أن إقامة الحفل في متحف الاتحاد تأتي ضمن توجه الجمعية للتعريف بالمعالم الثقافية والعمرانية في الدولة، وإبراز ما يوثقه المتحف من محطات تاريخية في مسيرة قيام الاتحاد.

وأشار سعادته إلى أهمية مواصلة التعاون مع الشركاء والمؤسسات المهنية لتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق، معرباً عن تقديره لرعاية معالي وزير الاقتصاد والسياحة للحفل، مهنئاً الحاصلين على الزمالة الإماراتية، ومتمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية.