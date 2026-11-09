الإمارات تحرز ذهبية الفرق المختلطة تحت 16 سنة في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة

المنامة في 9 نوفمبر/ وام/ توج منتخب الإمارات للريشة الطائرة بذهبية منافسات الفرق المختلطة تحت 16 سنة في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في مملكة البحرين، بعدما حول تأخره أمام المنتخب السعودي من مباراتين مقابل مباراة إلى الفوز بثلاث مباريات مقابل مباراتين.

وجاء حسم اللقب عبر مباراة الزوجي المختلط، التي فاز بها مايد طارق العبيد الله ولجين أبو سالم، ليمنحا المنتخب الإماراتي الانتصار واللقب في ختام البطولة التي شهدت مشاركة 10 منتخبات من المنطقة.

ومثل المنتخب الإماراتي كل من مايد طارق العبيد الله، وسلطان الحامد، ودانة أحمد، ولجين أبو سالم، بقيادة مدرب المنتخب الوطني محمود طيفور، وبمرافقة الإدارية مريم حسن البلوشي.

وهنأ الدكتور سالم المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري، مشيداً بقدرة المنتخب على العودة في النتيجة مرتين، وبالثبات الذي أظهره اللاعبون بعد خسارة الشوط الأول من المباراة الحاسمة، كما ثمن دعم وزارة الرياضة لبرامج الاتحاد، ودوره في تحقيق هذا الإنجاز.