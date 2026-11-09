لجنة الشؤون الاقتصادية باستشاري الشارقة تبحث خطتها للمرحلة المقبلة

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام/ عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعها الأول في مستهل أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر، وذلك بمقر المجلس في مدينة الشارقة برئاسة طارق مراد البلوشي، رئيس اللجنة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، المهندس نبيل بطي المهيري، وعبد الله طارش الكتبي، ومحمد عبد الله البلوشي، وعامر محمد الزرعوني، ومن الأمانة العامة للمجلس حضر كل من سيف بن سويف الكتبي، وعبد الله الصوفي.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة وما تتضمنه من موضوعات ومبادرات تستهدف مواصلة دعم مسيرة التطوير الاقتصادي والصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهةٍ اقتصاديةٍ.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية متابعة السياسات الداعمة للقطاع الخاص والعمل على تعزيز التنافسية وتطوير بيئة الأعمال، إلى جانب بحث فرص تنويع الاقتصاد ومواكبة التحولات التقنية والابتكارات الحديثة في مختلف مجالات الإنتاج.

كما استعرض الأعضاء أبرز القضايا المرتبطة بتطوير البنية التحتية اللوجستية وسبل تعزيز كفاءتها بما يخدم احتياجات القطاعات الاقتصادية ودعم استدامة النمو في الإمارة.

وأكد طارق مراد البلوشي، في ختام الاجتماع، أن اللجنة ستواصل أداء دورها في دراسة الموضوعات المالية والاقتصادية والصناعية وإعداد المقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير السياسات ذات الصلة، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك مع الجهات المعنية بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز النمو الاقتصادي والصناعي المستدام في إمارة الشارقة.