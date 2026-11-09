"أبوظبي للدفاع المدني" تفوز بـ"تحدي المهارات السريرية الدولي" بالولايات المتحدة

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ تُوّجت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات "تحدي المهارات السريرية الدولي للخدمات الطبية الطارئة 2026" والذي أقيم في النسخة 38 من مؤتمر ومعرض خدمات الإسعاف العالمي EMS World Expo 2026 في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا الأمريكية.

جاء التتويج بعد تفوق فريق إدارة الإسعاف التابع للهيئة على أكثر من 35 فريقاً منافساً من الأجهزة الإسعافية العالمية الرائدة، إذ قدم الفريق عروضاً استثنائية عكست أرفع مستويات الكفاءة والاحترافية والجاهزية الميدانية في الاستجابة للحوادث والطوارئ.

وخاض فريق الهيئة منافسات ميدانية مصممة بدقة وتعامل باحترافية عالية مع حالات حرجة متعددة، شملت الإصابات البليغة، والحالات الإنعاشية المعقدة، وحالات الطوارئ الخاصة بالأطفال؛ وقيّمت أداءه في التعامل معها لجان تحكيم دولية ضمّت نخبة من الخبراء، استناداً لمعايير قياسية لسرعة البديهة، ودقة القرار السريري، وجودة التدخلات الإسعافية المتقدمة، فضلاً عن كفاءة القيادة والعمل الجماعي وإدارة الموارد في بيئات تحاكي الواقع الميداني الطارئ.

ويعكس هذا الإنجاز العالمي المستوى المتقدم الذي بلغته الكوادر الإسعافية في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وما تتمتع به من قدرة تنافسية عالية في المحافل الدولية، بما يرسخ حضور إمارة أبوظبي مركزاً رائداً لتطوير قطاع الرعاية الطبية الطارئة.

ويؤكد هذا التتويج الأهمية الاستراتيجية لمشاركة الهيئة في المحافل الدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات، لا سيما وأن أبوظبي باتت مركزاً إقليمياً ودولياً فاعلاً في هذا القطاع، نظراً لاستضافتها في نوفمبر 2025 "مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف" وتحدي الإسعاف المصاحب للمؤتمر.

يُذكر أن مؤتمر ومعرض EMS World Expo 2026 يُعد التجمع الأبرز عالمياً لقطاع خدمات الإسعاف، حيث يستقطب أكثر من 7,000 مشارك وخبير من أكثر من 50 دولة لاستعراض التقنيات العلاجية الحديثة، ومستقبل الاستجابة للطوارئ.