791 مليون دولار صافي أرباح "أدنوك للتوزيع" خلال 9 أشهر بنمو 37%

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ سجلت "أدنوك للتوزيع"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صافي أرباح بقيمة 791 مليون دولار بنمو نسبته 37% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 1.12 مليار دولار.

وارتفعت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 944 مليون دولار، كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 1.67 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع كميات الوقود المباعة وتحقيق مكاسب من المخزون، إلى جانب تنامي مساهمة أنشطة التجزئة لغير الوقود والعمليات الدولية.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إن الأداء القوي لأدنوك للتوزيع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام يعكس تنوع أعمالها وتكامل منصتها التشغيلية، إلى جانب التنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو، لافتا إلى مواصلة البناء على هذا الزخم لتحقيق نمو مستدام وتعزيز جاهزية الأعمال للمستقبل، من خلال التوسع في أنشطة التجزئة غير الوقود ذات هوامش الربحية المرتفعة والمضي قدماً في تنفيذ خطط التوسع الدولي، ومن خلال مبادرات استراتيجية، من بينها الخطط المقترحة لدخول سوق جنوب أفريقيا، حيث تمضي "أدنوك للتوزيع" بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كشركة دولية رائدة في قطاع التنقل والتجزئة، بما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.

ونما إجمالي أرباح أنشطة قطاع التجزئة غير الوقود في "أدنوك للتوزيع" بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 217 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعاً بأداء قطاعَي التجزئة وإدارة العقارات، إلى جانب زيادة عدد أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بنسبة 15%.

وأطلقت "أدنوك للتوزيع" منصة "Engage من أدنوك"، وهي شبكة إعلانية لقطاع التجزئة تعتمد على البيانات وتستند إلى استراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يتيح تطوير مصدر جديد للإيرادات ذي هوامش ربحية مرتفعة وقابل للتوسع.

وأفادت "أدنوك للتوزيع" بأنها تنفذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، تشمل التنبؤ بالطلب على الوقود وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم تجارب تفاعل مخصصة للعملاء.

وساهم مفهوم "The Hub من أدنوك"، الذي طورته الشركة لتوفير وجهات تجزئة على الطرق، في دعم نمو أنشطة قطاع التجزئة غير الوقود، إذ توفر هذه الوجهات مساحات تعادل ثلاثة أضعاف المساحات المتاحة في محطات الخدمة التقليدية، وتجمع بين خدمات التنقل وتجارب أسلوب الحياة العصري.

ومع تشغيل ثمانية مواقع حالياً، تخطط "أدنوك للتوزيع" لافتتاح 30 موقعاً من "The Hub من أدنوك" بحلول عام 2030، في إطار سعيها إلى تعزيز فرص النمو في قطاع التجزئة غير الوقود من خلال توسيع محفظة الخدمات والمنتجات في قطاعَي التجزئة والعناية بالمركبات.

وأضافت "أدنوك للتوزيع" 71 محطة خدمة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محققة بذلك مستهدفها الأولي للتوسع في شبكة المحطات للعام بأكمله قبل الموعد المحدد.

وبنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وصل إجمالي عدد محطات شبكة "أدنوك للتوزيع" إلى 1,081 محطة خدمة، فيما رفعت الشركة مستهدفها للتوسع في الشبكة خلال عام 2026 إلى ما بين 80 و90 محطة جديدة، بما يعكس استمرار زخم تنفيذ استراتيجيتها وثقتها في فرص النمو المستقبلية.

وأكدت "أدنوك للتوزيع" مستهدفاتها لعام 2026، التي تشمل إضافة ما بين 50 إلى 60 نقطة شحن جديدة للمركبات الكهربائية وافتتاح خمسة مواقع جديدة من "The Hub من أدنوك".

وسجلت "أدنوك للتوزيع" كميات وقود مباعة قياسية بلغت 11.86 مليار لتر خلال هذه الفترة، فيما ارتفعت الكميات المباعة عبر قطاع التجزئة إلى 8.26 مليار لتر.

ووسّعت "أدنوك للتوزيع" شبكة "E2GO" لشحن المركبات الكهربائية بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وكانت "أدنوك للتوزيع" قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن صفقة الاستحواذ المقترحة على محفظة أعمال شركة "شل داونستريم جنوب أفريقيا"، ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة واستيفاء شروط الإغلاق، ستجعل الصفقة جنوب أفريقيا رابع دولة تدشن فيها الشركة عملياتها التشغيلية، ومن المتوقع أن تسهم صفقة الاستحواذ المقترحة في زيادة ربحية السهم بنسبة 6% خلال السنة المالية الأولى بعد إتمامها.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث بواقع 5.14 فلس للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 175 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يرفع صرف هذه التوزيعات في مطلع ديسمبر المقبل إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على مساهمي الشركة منذ الطرح العام الأولي إلى 6 مليارات دولار.

وبناءً على توقعاتها الإيجابية للأرباح، تتوقع "أدنوك للتوزيع" أن يتجاوز إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2026 حاجز الـ 700 مليون دولار، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح للفترة 2026–2030، التي تنص على توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

ووفق الشركة يعتبر 12 نوفمبر الجاري تاريخ آخر يوم لشراء الأسهم لاستحقاق الأرباح النقدية، و13 نوفمبر تاريخ استبعاد الأرباح، و16 نوفمبر تاريخ إغلاق السجل، وسيتم توزيع الأرباح في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الإدارة.