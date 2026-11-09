"بلدية الحمرية" تختتم "مهرجان أسرتي 2026"

الشارقة في 9 نوفمبر / وام / اختتمت بلدية مدينة الحمرية فعاليات مهرجان "أسرتي 2026"، الذي نظمته يومي 6 و7 نوفمبر الجاري في حديقة الحي الشرقي بمدينة الحمرية، وسط إقبال لافت من الأهالي والأسر والأطفال، ومشاركة فاعلة من المؤسسات الحكومية والمجتمعية، في أجواء عكست روح الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي وجسدت حرص البلدية على إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع.

جاء تنظيم المهرجان في إطار جهود البلدية الرامية إلى دعم استقرار الأسرة وتعزيز دورها بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، وانسجاماً مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" من خلال توفير بيئة مجتمعية جاذبة تجمع أفراد الأسرة في مساحات تفاعلية هادفة وتتيح لهم فرص المشاركة والتواصل وقضاء أوقات نوعية تجمع بين الترفيه والمعرفة والتوعية.

وشهد المهرجان برنامجاً متنوعاً من الأنشطة التفاعلية والعروض المسرحية والمسابقات الأسرية والورش الإبداعية والتثقيفية، إلى جانب المبادرات البيئية والتوعوية والفقرات التراثية والرياضية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية وأسهمت في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز وعيهم بالقيم المجتمعية والبيئية وترسيخ مفاهيم المسؤولية المشتركة والتعاون والعمل التطوعي، فضلاً عن إتاحة مساحات ترفيهية وتفاعلية عززت التقارب والتواصل بين أفراد الأسرة.

وأكد سعادة مبارك راشد الشامسي مدير بلدية مدينة الحمرية، أن مهرجان "أسرتي 2026" جسد التزام البلدية بدورها التنموي والمجتمعي وحرصها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة والإنسان في صدارة أولويات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل منصة مجتمعية لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم التآلف والتواصل بين الأجيال، في بيئة إيجابية تجمع بين المعرفة والترفيه والمشاركة الهادفة.

وأضاف أن النجاح الذي حققه المهرجان يعكس أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية وقيمة الشراكات التي تحول المبادرات المجتمعية إلى تجارب مؤثرة ومستدامة، مثمّنا جهود جميع الجهات المشاركة التي أسهمت في إثراء البرنامج بمحتوى متنوع يجمع بين التوعية والثقافة والتراث والبيئة والرياضة بما يرسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية المشتركة ويعزز مكانة الحمرية بيئةً جاذبة للأسرة والحياة المجتمعية.