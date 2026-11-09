"زايد لأصحاب الهمم" تطلق التشغيل الرسمي لمختبر "نقرأ "في العين

أبوظبي في 9 نوفمبر / وام / أطلقت هيئة زايد لأصحاب الهمم، التشغيل الرسمي لمختبر "نقرأ" في مركز العين للرعاية والتأهيل التابع للهيئة، بدعم من شركة طاقة لشبكات النقل، وبالتعاون مع شركة "كي تو إنابل - Key2Enable" المتخصصة في التكنولوجيا المساعدة، وذلك عقب انتهاء الفترة التجريبية لتشغيله، بهدف تعزيز فرص التعلم المبكر والتعليم الدامج، وتنمية مهارات الطلبة من أصحاب الهمم، وتمكينهم من التواصل والتعلم باستقلالية وثقة أكبر.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للشراكة بين الجهات الثلاث، التي انطلقت عقب زيارة فريق شركة طاقة لشبكات النقل للمختبر في نوفمبر 2025، حيث اطّلع على دور التقنيات المساعدة في دعم الطلبة وتعزيز قدراتهم على التواصل والتعلم، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع فرصهم التعليمية.

وشكّلت الزيارة نقطة انطلاق نحو تعاون يترجم المسؤولية المجتمعية إلى أثر مستدام في حياة أصحاب الهمم وأسرهم.

ويهدف مختبر "نقرأ" إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية وشاملة تراعي احتياجات الطلبة وقدراتهم، وتدعم تنمية مهاراتهم الأساسية ونموهم الاجتماعي والعاطفي، من خلال توظيف التقنيات المساعدة والحلول التعليمية المبتكرة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، ويوسع فرص مشاركتهم في العملية التعليمية والمجتمع.

وتؤكد المبادرة أهمية توظيف التقنيات المساعدة وتطوير البيئات التعليمية الدامجة في تمكين أصحاب الهمم، من خلال توفير فرص تعليمية تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم قدراتهم على التعلم والتطور.

كما تعكس أهمية الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات المتخصصة في تطوير الخدمات وتوسيع الاستفادة من الحلول المبتكرة، بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم ويدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وتتكامل في هذه المبادرة خبرات هيئة زايد لأصحاب الهمم في مجالات الرعاية والتأهيل والتمكين، مع مساهمة شركة طاقة لشبكات النقل في المسؤولية المجتمعية، والحلول التقنية والتعليمية التي تقدمها شركة "كي تو إنابل"، بما يدعم تطوير التجربة التعليمية للطلبة، ويعزز دور المعلمين والأسر في مسيرتهم التعليمية.

وفي إطار التوسع المستقبلي للمبادرة، تتضمن الخطط إنشاء مختبرين إضافيين، بما يتيح لعدد أكبر من الطلبة الاستفادة من التقنيات المساعدة والبيئات التعليمية الدامجة، ويوسع نطاق أثر الشراكة في دعم التعلم المبكر وتنمية المهارات.

ويجسد المشروع أهمية الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المتخصصة في توظيف الابتكار لخدمة أصحاب الهمم، وتوفير فرص تعليمية أكثر شمولاً واستدامة، بما يدعم تنمية قدراتهم وإمكاناتهم ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.