رئيس "فيتاس": بطولتا العين تدعمان انتشار رماية الأطباق وتعززان تبادل الخبرات

العين في 9 نوفمبر/ وام/ أكد جان فرانسوا بالينكاس رئيس الاتحاد الدولي لرياضات الرماية بأسلحة الصيد "فيتاس"، أن استضافة العين منافسات "الكومباك سبورتينغ" و"السبورتينغ" تدعم جهود تطوير رماية الأطباق، وتوسيع قاعدة ممارسيها، مشيداً بالمنشآت التي تستضيف المنافسات وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية.

وأعرب رئيس "فيتاس" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن بطولتي العين الدوليتين للرماية، عن تقديره لجهود الاتحاد الإماراتي في تطوير اللعبة، مؤكداً حرص الاتحاد الدولي على تعزيز التعاون لدعم انتشارها في المنطقة وتبادل الخبرات بين الرماة.

وأوضح أن منافسات "السبورتينغ" و"الكومباك سبورتينغ" تعتمد على إصابة أطباق طينية تحاكي في حركتها مسارات الطرائد، دون استخدام حيوانات حية، مشيراً إلى أن تنوع مسارات الأطباق وتصميم الميادين يمنح كل منافسة طابعاً فنياً مختلفاً، ويختبر قدرة الرماة على التكيف مع أوضاع الرمي المتغيرة.

وأضاف أن "السبورتينغ" تتميز بمسارات أطول للأطباق، فيما تعتمد "الكومباك سبورتينغ" على مسارات أقصر، مؤكداً أن مرونة تصميم المنافسات وتنوعها من أبرز عناصر جاذبية هذين التخصصين وانتشارهما.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي يشرف على تخصصات الرماية غير الأولمبية، ويعمل بالتكامل مع الاتحادات المعنية بالتخصصات الأولمبية، بما يخدم تطور رياضة الرماية بمختلف فروعها.

وأكد أن تعليم قواعد السلامة يمثل أساس ممارسة الرماية الرياضية، وأن تدريب الناشئين يتجاوز تطوير المهارات الفنية ليشمل ترسيخ الانضباط والمسؤولية واحترام الآخرين والالتزام بتعليمات الميدان والتعامل الآمن مع المعدات الرياضية.

ولفت إلى أن مشاركة أجيال مختلفة في التدريبات والمنافسات تتيح للرماة الشباب الاستفادة من خبرات الممارسين الأكبر سناً، وتسهم في نقل السلوك الرياضي وقواعد السلامة إليهم بصورة عملية.