خليفة بن طحنون بن محمد يتوّج الإسباني جون رام بطلاً لبطولة أبوظبي "الدار" للجولف

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ توّج معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الإسباني جون رام بلقب النسخة الـ21 من بطولة أبوظبي "الدار" للجولف 2026، التي أقيمت على مدى أربعة أيام على ملعب "ياس لينكس" في جزيرة ياس بأبوظبي، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد للجولف.

وتُعدّ البطولة أولى بطولتَي التصفيات الختامية لموسم جولة دي بي ورلد، بمشاركة أفضل 70 لاعباً متاحاً وفق ترتيب "السباق إلى دبي".

ويتأهل أفضل 50 لاعباً في الترتيب إلى بطولة جولة دي بي ورلد الختامية، المقررة إقامتها الأسبوع المقبل في دبي، والتي تُسدل الستار على منافسات الموسم.

حضر التتويج الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة الدكتور محمد عبدالله الزعابي، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والعضو المنتدب لميرال، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة اللواء طيار متقاعد عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار.

وتمكّن الإسباني جون رام من تسجيل 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، لينهي منافسات البطولة بإجمالي 23 ضربة تحت المعدل على مدى الأيام الأربعة، فيما حلّ الإنجليزي تيريل هاتون في المركز الثاني بإجمالي 21 ضربة تحت المعدل، وجاء الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي ثالثاً بإجمالي 19 ضربة تحت المعدل.

وأشاد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بالمكانة المرموقة التي رسّختها بطولة أبوظبي "الدار" للجولف على الساحة الرياضية الدولية، مؤكداً أن نجاحاتها المتواصلة تعكس ما تحظى به الرياضة في إمارة أبوظبي من اهتمام ودعم مستمر من القيادة الرشيدة، وما تمتلكه الإمارة من رؤية طموحة جعلتها مركزاً عالمياً لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى.

وقال معاليه إن بطولة أبوظبي "الدار" للجولف تجسد نموذجاً متميزاً للنجاح الذي حققته أبوظبي في توظيف الرياضة لتعزيز حضورها العالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً تجمع بين التميّز التنظيمي والتنافس الرياضي رفيع المستوى، بما يعكس التطور المتواصل الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه أنه منذ انطلاقتها عام 2006، أصبحت البطولة رافداً مهماً في دعم الحركة السياحية والاقتصادية، من خلال استقطاب آلاف الزوار وعشاق الجولف من مختلف أنحاء العالم، ويستند هذا النجاح إلى منظومة متكاملة من البنية التحتية المتطورة والخدمات عالية الجودة، إلى جانب ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار، وما تتميز به من قيم أصيلة قائمة على التسامح والتعايش والانفتاح على مختلف ثقافات العالم.

من جانبه أشاد سعادة عارف حمد العواني، بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة أبوظبي "الدار" للجولف في نسختها الـ21، التي استضافها ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس للمرة الخامسة، مثمّناً الجهود المشتركة للجهات الراعية والشركاء واللجنة المحلية المنظمة والمتطوعين وممثلي جولة دي بي ورلد، ودورهم في تقديم نسخة متميزة تُضاف إلى سجل نجاحات البطولة.

وتقدّم العواني بالتهنئة إلى الإسباني جون رام بمناسبة تتويجه بلقب البطولة، مؤكداً أن أبوظبي تواصل ترسيخ حضورها على خريطة الرياضة العالمية من خلال استضافة أبرز البطولات الدولية، وتوفير بيئة تنافسية وتنظيمية وفق أعلى المعايير، بما يعزّز مكانتها وجهةً رائدةً لاستقطاب نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

وقال إن بطولة أبوظبي "الدار" للجولف تجسّد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أبوظبي في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما أنها تمثل أولى البطولتين الحاسمتين ضمن التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، وتجمع نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، في منافسات تعكس المستوى الفني الرفيع والمكانة الدولية المرموقة للبطولة.

وأضاف أن الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته البطولة على مدى أيامها الأربعة، إلى جانب المتابعة التلفزيونية لملايين المشاهدين حول العالم، يؤكد نجاحها في استقطاب عشاق الجولف وتعزيز انتشار اللعبة.

وأشار إلى مواصلة مجلس أبوظبي الرياضي العمل على توسيع قاعدة ممارسي الجولف في أبوظبي والمنطقة، من خلال استضافة البطولات العالمية ودعم البرامج الأكاديمية والمبادرات التطويرية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها جزءاً أساسياً من نمط الحياة اليومية.