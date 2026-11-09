تعاون بين"جامعة خليفة" و"الدولية لشبكات المحمول" و"إيه إم دي" لإتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي لمشغلي الاتصالات

الدوحة في 9 نوفمبر/ وام/ أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "GSMA"، وشركة إيه إم دي "AMD"، إطلاق مبادرة لإتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي "RFGPT" لمشغلي الاتصالات بهدف تقييم قدراته، وذلك خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة القطرية الدوحة.

وتتيح المبادرة لمشغلي الاتصالات استكشاف إمكانات النموذج وتقييم مدى ملاءمته لاحتياجاتهم في تحليل الترددات الراديوية.

وتجمع الشراكة بين الخبرات البحثية لجامعة خليفة في الذكاء الاصطناعي والاتصالات اللاسلكية، والمنظومة العالمية لصناعة الاتصالات المتنقلة التي تمثلها الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، وقدرات الحوسبة المتقدمة لدى شركة إيه إم دي، بهدف تقييم مدى قدرة النماذج الأساسية على معالجة التحديات الناشئة في شبكات الاتصالات الحديثة.

وطوّر معهد المستقبل الرقمي في جامعة خليفة نموذج "RFGPT"، وهو نموذج أساسي للترددات الراديوية يجمع بين الفهم المتقدم للإشارات اللاسلكية والتفاعل باللغة الطبيعية، ويتيح النموذج للمستخدمين طرح أسئلة حول الإشارات اللاسلكية المرصودة، وتحديد خصائصها، وتحليل المشاهد المعقدة التي تتضمن إشارات متعددة.

ومن خلال تحويل بيانات الترددات الراديوية التقنية إلى معلومات واضحة يمكن استخلاصها بسرعة وسهولة أكبر، يمتلك النموذج إمكانات لدعم عدد من وظائف مشغلي الاتصالات، تشمل تحسين أداء شبكة النفاذ الراديوي "آر أيه إن"، وتخطيط الشبكات، وإدارة الطيف الترددي، وتحليل التداخل.

وسيُتاح النموذج، الذي يعمل على البنية الحاسوبية لشركة إيه إم دي وبدعم من الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، لمشغلي الاتصالات لاستكشاف قدراته وتقييم حالات استخدام مناسبة في تشغيل الشبكات وتخطيطها وإدارة أدائها.

وقال البروفيسور مروان الدبّاح، المدير التنفيذي الأول لمعهد المستقبل الرقمي في جامعة خليفة، إن النماذج الأساسية تتيح للترددات الراديوية نهجًا جديدًا لفهم البيئة اللاسلكية، من خلال الجمع بين فهم الإشارات والاستدلال باللغة الطبيعية، موضحًا أن الهدف من نموذج "RFGPT" هو إتاحة الفرصة أمام مشغلي الاتصالات لاختبار هذا النهج عمليًا، والمساهمة في توجيه تطويره بما يتناسب مع التحديات التي تواجههم في شبكاتهم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس أيضًا التزام جامعة خليفة بتطوير تقنيات الاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتسريع تبني الابتكارات البحثية التي تعالج التحديات الواقعية التي تواجه مشغلي شبكات الهاتف المحمول.

من جانبه قال لويس باول، مدير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، إن مشغلي الاتصالات يحتاجون إلى فرص لاختبار قدرات الذكاء الاصطناعي الناشئة في ضوء حالات استخدام محددة، ويوفر هذا التعاون فترة تقييم مخصصة لنموذج "RFGPT"، مع إتاحة الوصول إليه عبر واجهة برمجة التطبيقات "إيه بي آي" باستخدام البنية الحاسوبية لشركة إيه إم دي، وستساعدنا الملاحظات التي يقدمها المشاركون على فهم المجالات التي يمكن أن يحقق فيها النموذج قيمة مضافة، والمتطلبات اللازمة لمواصلة تطويره.

من ناحيته قال فيليب غويدو، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة إيه إم دي، إنه من خلال التعاون مع جامعة خليفة والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "GSMA"، تتاح للمشغّلين إمكانية الاستفادة من منصة "RFGPT" المدعومة بتقنيات الحوسبة من شركة إيه إم دي، لتقييم مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تبسيط تحليل الترددات الراديوية، ودعم تخطيط الشبكات بكفاءة أكبر، وإدارة الطيف الترددي، والحد من التداخل.