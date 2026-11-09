النمسا تسجل 1008 حالات وفاة بسبب الحر خلال صيف 2026

فيينا في 9 نوفمبر/ وام/ سجلت النمسا حصيلة قياسية غير مسبوقة في عدد الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الماضي، تجاوزت 1008 حالات وفاة، في أعلى مستوى تشهده البلاد منذ بدء تسجيل الوفيات المرتبطة بموجات الحر في عام 2017.

وأعلنت الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء "AGES"، اليوم، أن عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة تجاوز حاجز الألف حالة للمرة الأولى، خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2026، في ظل موجات حر استثنائية شهدتها النمسا، وحطمت جميع الأرقام القياسية المسجلة سابقاً.

جاء الارتفاع القياسي في عدد الوفيات بالتزامن مع تعرض النمسا لفصل الصيف الماضي الأكثر حرارة، منذ بدء تسجيل القياسات المناخية، حيث رصدت أكثر من 100 محطة أرصاد جوية، درجات حرارة قياسية جديدة، وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية التي رصدت 41 درجة مئوية في العاصمة فيينا، تجاوزت المستوى القياسي السابق البالغ 40.5 في عام 2013.