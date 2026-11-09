أكاديمية الشارقة للتعليم و"أدفانس"البريطانية يؤسسان أول مركز للتطوير المهني الأكاديمي والتميز

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام/ وقّعت أكاديمية الشارقة للتعليم، اتفاقية شراكة إستراتيجية، مع مؤسسة "أدفانس" للتعليم العالي "Advance HE " البريطانية، إحدى المؤسسات الرائدة عالمياً في تطوير جودة التعليم العالي، بهدف تأسيس أول مركز للتطوير المهني الأكاديمي والتميز في التدريس بإمارة الشارقة، يسعى للحصول على اعتماد المؤسسة البريطانية بما يتيح توفير مسارات مهنية وفق معايير دولية معترف بها.

وقّع الاتفاقية كل من خولة الحوسني نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، وأليستير جارفيس الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أدفانس" للتعليم العالي.

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاستثمار في الإنسان وبناء منظومة تعليمية رائدة ترتكز على الجودة والابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً ودولياً للتميز في التعليم.

وأكدت خولة الحوسني، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية في تطوير منظومة التعليم العالي بالإمارة، من خلال الانتقال من إتاحة فرص التطوير المهني إلى بناء قدرات مؤسسية قادرة على تقديم برامج نوعية وفق معايير دولية.

وأضافت أن الأكاديمية تؤمن بأن التميز في التعليم يبدأ من تمكين من يقودون عملية التعليم والتعلّم، ومن خلال الشراكة مع مؤسسة أدفانس يتم العمل على بناء منظومة متكاملة للتطوير المهني الأكاديمي تتيح لأعضاء الهيئات التدريسية الارتقاء بممارساتهم والحصول على الاعتراف المهني الدولي والاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب العالمية.

وأوضحت أن الطموح لا يقتصر على تطوير الكفاءات الفردية بل يمتد إلى بناء خبرات محلية مستدامة تجعل من الشارقة مركزاً للتميز في التدريس والتطوير المهني الأكاديمي قادراً على خدمة مؤسسات التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم وأثره في الطلبة والمجتمع.

وتركز الاتفاقية على تطوير القدرات المهنية لأعضاء الهيئات التدريسية والمتخصصين في التعليم العالي، من خلال مجموعة من البرامج والمسارات تشمل شهادة "أدفانس" في التعليم والتعلّم في التعليم العالي وبرامج التطوير المهني المنظّم والإرشاد المهني وتدريب المقيّمين إلى جانب دعم مسارات الحصول على الزمالات المهنية المعترف بها دولياً.

كما ستعمل الأكاديمية بالتعاون مع المؤسسة البريطانية على تطوير برامجها المهنية واستيفاء متطلبات اعتمادها تمهيداً لتقديم مسارات تطوير مهني معتمدة تتيح للمشاركين المؤهلين الحصول على الاعتراف المهني من خلال زمالات "أدفانس" وذلك وفقاً لمتطلبات الاعتماد والضوابط المعمول بها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في بناء خبرات مؤسسية محلية مستدامة وتعزيز جودة الممارسات التدريسية، وتوفير فرص أوسع للتطور المهني والأكاديمي داخل إمارة الشارقة.

من جانبه قال أليستير جارفيس إن مؤسسة "أدفانس" تدعم أكاديمية الشارقة للتعليم في التزامها بتعزيز التميز في التدريس ضمن برامجها للتعليم العالي، بما يعود بالنفع على أعضاء الهيئات الأكاديمية والطلبة على حد سواء، لافتا إلى أن تبنّي زمالات "أدفانس" للتعليم العالي والعمل نحو اعتماد برنامج التطوير المهني للموظفين سيكون من العوامل الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاعتراف الدولي بالتميز في التدريس، ومن خلال بناء الخبرات داخل الشارقة ستساعد على تنمية الكفاءات الإماراتية المحلية على المدى الطويل، وتمثل هذه الشراكة تعاوناً مهماً.

وإلى جانب البرامج المهنية تفتح الشراكة أمام الأكاديمية آفاقاً للاستفادة من الشبكات الدولية لمؤسسة "أدفانس" وما توفره من أبحاث متخصصة وموارد معرفية وفرص لتطوير القيادات الأكاديمية وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة، كما تمهد لتوسيع نطاق التعاون مستقبلاً مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الشارقة وفقاً للترتيبات ومتطلبات الاعتماد ذات الصلة بما يسهم في تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية وتطوير قدراتها المهنية.

وتؤكد هذه الشراكة توجه أكاديمية الشارقة للتعليم نحو تحويل التعاون الدولي إلى قدرات وخبرات محلية مستدامة، وترسيخ دورها في دعم جودة التعليم العالي، وإعداد الكفاءات القادرة على قيادة التطوير والابتكار في القطاع التعليمي.