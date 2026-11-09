صقر غباش يهنئ إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي إبراهيم الطراونة، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته ومهامه الوطنية والبرلمانية.

وأعرب معالي صقر غباش، في برقية تهنئة، باسمه وبالنيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لمعالي إبراهيم الطراونة، مؤكداً حرص المجلس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون البرلماني المتميزة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم مزيداً من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.