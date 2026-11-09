تعاون بين "إيه آي كيو" و"سيمنس للطاقة" لتطوير القدرات الرقمية ذاتية التشغيل في قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "إيه آي كيو"، المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة ومقرها أبوظبي، وشركة "سيمنس للطاقة"، عن اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى تطوير حلول تجارية قابلة للتوسع في مجال العمليات ذاتية التشغيل، بما يلبي احتياجات قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية.

وتسعى الشركتان من خلال هذا التعاون إلى توظيف خبراتهما التقنية والتشغيلية لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووكلائه وقدرات دعم اتخاذ القرار، إلى جانب حلول الأتمتة والتوائم الرقمية وموثوقية الأصول وإدارة أدائها التي توفرها "سيمنس للطاقة".

وتركز المرحلة الأولى من التعاون على تطوير حلول للعمليات ذاتية التشغيل والعمليات التي تُدار عن بُعد، إلى جانب تطبيقات مرتبطة بعمليات الحفر والحلول الرقمية الهادفة إلى تعزيز موثوقية العمليات، تمهيداً لإرساء شراكة تجارية منظمة تتيح توسيع نطاق هذه الحلول وتطبيقها في أسواق جديدة.

ويأتي تطبيق "روبوويل" للتحكم الذاتي في الآبار، الذي طورته "إيه آي كيو"، ضمن أولى الحلول المزمع دمجها في منظومة العمليات ذاتية التشغيل التي تعمل "سيمنس للطاقة" على تطويرها.

وقال دينيس جول، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي كيو"، إن قدرات التشغيل الذاتي تحقق قيمة تشغيلية كبيرة في مختلف مراحل قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن حلول الشركة حققت نتائج ملموسة وقابلة للقياس في دولة الإمارات.

وأضاف أن التعاون مع "سيمنس للطاقة" يجمع بين حلول الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة وخبرات "سيمنس للطاقة" في مجالات الأتمتة وانتشارها العالمي، بما يدعم توسيع نطاق الحلول المطورة في الإمارات وتقديمها للشركات العاملة في القطاع البحري وقطاع الهندسة والمشتريات والإنشاءات، إلى جانب الأسواق الدولية.

من جانبه، قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس للطاقة" في دولة الإمارات، إن تسريع تطوير العمليات ذاتية التشغيل يتطلب التعاون مع شركاء يمتلكون تقنيات مثبتة الكفاءة في التطبيقات التشغيلية، مؤكداً أن "إيه آي كيو" تتمتع بخبرة عملية في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، وتوفر تطبيقات متقدمة تستند إلى منظومات رقمية تعتمد عليها الشركات المشغّلة في دولة الإمارات والأسواق العالمية.

وأضاف أن التعاون يتيح تطوير مجموعة من الحلول القابلة للتوسع، بما يوفر للعملاء مساراً موثوقاً للانتقال إلى العمليات ذاتية التشغيل والعمليات التي تُدار عن بُعد.

ويأتي هذا التعاون في ظل تزايد استثمارات الشركات المشغّلة في قطاع الطاقة في برامج التحول الرقمي والأتمتة، بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات والارتقاء بمستويات السلامة، حيث تسعى الشركتان إلى تسريع انتقال العملاء من المشاريع التجريبية إلى تطبيق حلول التشغيل الذاتي على نطاق العمليات الإنتاجية، من خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التشغيلية المثبتة ومنظومات الأتمتة والتكامل الرقمي.