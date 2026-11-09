تتويج الفائزين بالجولة الثالثة للإبحار الشراعي الداخلي

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ اختتمت أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اليوم، منافسات الجولة الثالثة من سباق الإبحار الشراعي الداخلي، بمشاركة أكثر من 40 بحاراً وبحارة من منتسبي الأكاديمية في أبوظبي والمرفأ، تنافسوا في سبع فئات ضمن قاربي الأوبتيمست والإلكا.

وفي منافسات الأوبتيمست، أحرز حمد المهيري المركز الأول في فئة الناشئين تحت 10 سنوات، تلاه هزاع إبراهيم سلطان إبراهيم، ثم سعود علي محمد، فيما تصدرت الماسة محمد علي المرزوقي منافسات الفتيات، وجاءت المزون محمد علي المرزوقي في المركز الثاني.

وفي فئة الأوبتيمست للأولاد، فاز ذياب المهيري بالمركز الأول، وحل علي إبراهيم سلطان إبراهيم ثانياً، وحمد المهيري ثالثاً.

وفي منافسات الإلكا 4 للناشئين تحت 14 سنة، توج عبدالرحمن البحري بالمركز الأول، تلاه اليازية الحمادي، ثم سلطان إبراهيم سلطان، بينما أحرزت مروة الحمادي المركز الأول في فئة الإلكا 4 للفتيات، أمام اليازية الحمادي ومهرة المرزوقي.

وفي فئة الإلكا 4 للبنين، حقق عبدالله الزبيدي المركز الأول، وجاء راشد سلطان الظاهري ثانياً، وعمر قنديل ثالثاً، فيما توج عثمان عبدالكريم الحمادي بلقب فئة الإلكا 7 للرجال، متقدماً على حمزة إسماعيل العلي وسيميون خريستوف.

وعقب ختام المنافسات، كرّم الفائزين خليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأحمد المرزوقي، كبير المدربين، وخليفة السعدي، مشرف الأكاديمية.

وقال خليفة السويدي إن السباقات الداخلية تمثل محطة مهمة في إعداد البحارة، لما توفره من فرصة للانتقال من التدريب إلى المنافسة، وتمكين الأجهزة الفنية من تقييم مستويات المشاركين وتحديد جوانب التطوير، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن الأكاديمية تحرص على أن تمثل كل جولة فرصة لاكتساب الخبرة وتعزيز الثقة بالنفس، خاصة لدى الفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب تطوير المهارات الفنية والذهنية وترسيخ ثقافة التنافس الرياضي.

وتأتي الجولة الثالثة ضمن سلسلة السباقات التي تنظمها الأكاديمية على مدار الموسم لمتابعة تطور مستويات البحارة، ورفع جاهزيتهم التنافسية، وتعزيز فرص انتقال المواهب الواعدة إلى مستويات أعلى، وصولاً إلى تمثيل النادي والدولة في البطولات الإقليمية والدولية.