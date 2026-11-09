"أبوظبي الأول" يستحوذ على "يسيرة للخدمات المالية"

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم، عن استحواذه على كامل أسهم شركة "يسيرة للخدمات المالية"، وهي منصة بحرينية متخصصة في خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية وخدمات الوصاية.

ووفق بيان صحفي صادر عن البنك، يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة خدمات الأوراق المالية المتكاملة لدى بنك أبوظبي الأول، وستعزز هذه الصفقة قدرة البنك على تقديم حلول متكاملة لمديري الأصول والمستثمرين المؤسسيين في الأسواق العامة والخاصة.

وتدعم منصة "يسيرة" مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية، تشمل الأصول المتداولة في الأسواق العامة، والأسهم الخاصة، ورأس المال الجريء، والعقارات، وذلك عبر جهات وهياكل استثمارية متنوعة في أسواق متعددة.

وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية في الأسواق الخاصة، توفر المنصة خدمات تغطي مختلف مراحل دورة حياة الصندوق، بدءاً من التزامات المستثمرين وطلبات استدعاء رأس المال، مروراً بتوزيع المخصصات وإعداد التقارير المالية، وصولاً إلى التوزيعات النهائية.

وبحسب بيان البنك، تتكامل هذه القدرات مع خدمات الحفظ التي يقدمها أبوظبي الأول حالياً للأصول المتداولة في الأسواق العامة، ما يتيح لمديري الاستثمار الإقليميين والدوليين الاستفادة من مجموعة أوسع من الحلول عبر منصة موحدة لخدمات الأوراق المالية.

وسيعزز الاستحواذ منظومة خدمات الأوراق المالية التي يقدمها بنك أبوظبي الأول عبر منصته "MENASSA"، من خلال الجمع بين خبرات إدارة الصناديق، وقدرات البنك في حفظ الأصول إقليمياً وعالمياً، وإدارة النقد، والصرف الأجنبي.

وستتيح هذه الخدمات مجتمعةً للبنك تقديم حلول أكثر تكاملاً لعملائه تغطي مختلف مراحل دورة الاستثمار.

وقال بانتيلس لينوس د. ليكاس، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، إن قطاع الصناديق الاستثمارية في المنطقة يواصل نموه وتطوره، ما يعزز الطلب على خدمات متكاملة تواكب احتياجاته المتزايدة، ويشكّل هذا الاستحواذ خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول في مجال خدمات الأوراق المالية، ويؤكد التزامنا بتقديم حلول شاملة وعالية الجودة تستجيب للاحتياجات المتغيرة لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "ستكون أولويتنا ضمان استمرارية الخدمات المقدمة لعملاء "يسيرة"، بالتوازي مع الاستثمار في المنصة والكفاءات والقدرات اللازمة لدعم نموهم، ومن خلال توحيد جهودنا، سنعزز حضورنا على مستوى المنطقة وخبراتنا بالأسواق المحلية، بما يتيح لنا تقديم دعم أوسع لمديري الصناديق الذين يعملون ضمن هياكل استثمارية أكثر تعقيداً، وفي أسواق تتباين أطرها التنظيمية".

وستُعاد تسمية الشركة المستحوذ عليها وسيجري دمجها ضمن منظومة خدمات الأوراق المالية الأوسع لدى بنك أبوظبي الأول، ما يعزز نطاق الخدمات التي يقدمها البنك في المنطقة.