الإمارات تختتم رئاستها للميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ رسّخت دولة الإمارات مكانتها شريكاً فاعلاً في الجهود الدولية لتوظيف تكنولوجيا الفضاء في خدمة الإنسانية، خلال رئاستها الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى على مدى ستة أشهر، لتكون أول دولة عربية وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتولى رئاسة الميثاق، الذي يضم وكالات فضاء دولية تعمل على توفير بيانات الأقمار الاصطناعية مجاناً لدعم فرق الاستجابة للطوارئ عند وقوع الكوارث الكبرى.

وسلّمت وكالة الإمارات للفضاء رئاسة الميثاق إلى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، خلال الاجتماع السادس والخمسين لمجلس إدارة الميثاق، الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو في أكتوبر الماضي، وذلك عقب انتهاء فترة الرئاسة التي امتدت من 20 أبريل إلى 19 أكتوبر 2026، بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية التي قدمت الدعم الفني في مجالي التدريب وبناء القدرات.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن الميثاق أثبت على مدى أكثر من 25 عاماً أهمية تكاتف الجهود الفضائية الدولية لتحقيق أهداف إنسانية مشتركة، مؤكداً اعتزاز دولة الإمارات بالإسهام في هذا المسار وتسخير قدراتها الوطنية لدعم الجهود الإنسانية.

وأضاف أن تولي الإمارات رئاسة الميثاق يجسد التزامها بأن تكون شريكاً موثوقاً في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون الدولي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، معرباً عن تمنياته لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية بالتوفيق في مواصلة تطوير أعمال الميثاق.

من جانبه، أكد سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن فاعلية الميثاق تقوم على تكامل أدوار الشركاء الدوليين، بما يضمن توحيد الجهود وتخفيف أعباء الاستجابة للكوارث عن الدول المتضررة، مشيراً إلى أن مشغّلي الأقمار الاصطناعية والمحللين والجهات المعنية بإدارة الكوارث وشركاء الأمم المتحدة يعملون ضمن منظومة متكاملة لدعم عمليات الاستجابة.

وأوضح أن دور دولة الإمارات خلال فترة رئاستها تمثل في تنسيق هذه الجهود وتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في أعمال الميثاق، بما يتيح لها الإسهام في عملياته مستقبلاً، موجهاً الشكر إلى الشركاء الوطنيين ووكالة الفضاء الأوروبية وأعضاء الميثاق على تعاونهم.

وشهدت فترة الرئاسة تفعيل الميثاق 28 مرة للاستجابة لكوارث شملت الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات والانهيارات الأرضية والعواصف والنشاطات البركانية في 18 دولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأوقيانوسيا.

وقدم أعضاء الميثاق أكثر من 8 آلاف من بيانات الأقمار الاصطناعية، تضمنت صوراً أرشيفية أتاحت المقارنة بين الأوضاع قبل الكوارث وبعدها، فيما وفرت الجهات المتخصصة في تحليل صور الأقمار الاصطناعية 457 منتجاً تحليلياً لدعم فرق الاستجابة وتوجيه عملياتها.

وشاركت مؤسسات إماراتية في 12 عملية تفعيل للميثاق، من خلال إسهامات مركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة "سبيس 42"، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة "تاكتيكا"، في مجالات توفير صور الأقمار الاصطناعية وتحليل البيانات الجيوفضائية وإعداد الخرائط وتقييم الأضرار.

وعلى المستوى المحلي، نسّقت وكالة الإمارات للفضاء جهودها مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فيما عززت تعاونها دولياً مع وكالات الفضاء ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المعنية بإدارة الكوارث، بهدف توسيع نطاق إتاحة البيانات الفضائية ودعم سرعة الاستجابة.

وفي إطار مواصلة الإسهام الإماراتي في أعمال الميثاق، يعمل مركز محمد بن راشد للفضاء على إتاحة الصور البصرية عالية الدقة التي يلتقطها القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" ضمن موارده، فيما تعمل شركة "سبيس 42" على إدماج منظومة أقمارها الاصطناعية الرادارية "فورسايت"، التي تتيح التقاط الصور عبر السحب وفي أثناء الليل، بما يعزز الاستفادة من البيانات البصرية والرادارية الإماراتية في عمليات الاستجابة للكوارث مستقبلاً.

وفي إطار جهودها لتعزيز استدامة المشاركة الوطنية والدولية، أولت وكالة الإمارات للفضاء اهتماماً بتأهيل الكوادر المتخصصة في إدارة عمليات الاستجابة وتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية وتحويلها إلى خرائط ومعلومات تدعم اتخاذ القرار.

واستضافت الوكالة في أبريل الماضي تدريباً متخصصاً في أبوظبي، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "سبيس 42"، أعقبه تسجيل أربع مؤسسات إماراتية كجهات منتجة للمعلومات ذات القيمة المضافة، وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة "سبيس 42"، وجامعة الشارقة.

وامتدت هذه الجهود إلى غرب أفريقيا، حيث نظمت الوكالة في أغسطس الماضي برنامجاً تدريبياً إقليمياً استمر أربعة أيام في العاصمة الغانية أكرا، بدعم ورعاية من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بمشاركة 30 متدرباً من غانا ونيجيريا وسيراليون وبنين وغامبيا.

وركز البرنامج على إجراءات تفعيل الميثاق وتحليل صور الأقمار الاصطناعية وإعداد خرائط الاستجابة للكوارث، بدعم فني من وكالة الفضاء الأوروبية ومركز محمد بن راشد للفضاء، وبالتنسيق مع المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث في غانا، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وفي سياق جهودها لتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الميثاق، تعاونت وكالة الإمارات للفضاء مع المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية لدعم المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي في المملكة المغربية، من خلال تدريب متخصص وتنفيذ تمرين محاكاة، أسفرا عن حصول المغرب في أغسطس الماضي على صفة مستخدم مخوّل، بما يتيح له تفعيل الميثاق مباشرة عند وقوع الكوارث الكبرى.

كما دعمت الوكالة، بالتعاون مع وكالة الفضاء البريطانية، طلب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون للحصول على الصفة ذاتها، بعد مشاركة مختصيها في البرنامج التدريبي الذي استضافته أكرا، ويخضع الطلب حالياً للمراجعة الرسمية لدى الميثاق.

وفي تقدير دولي لإسهامات الميثاق في تعزيز التعاون الدولي وتسخير تكنولوجيا الفضاء للأغراض الإنسانية، حصل الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى على جائزة الفضاء العالمية لعام 2026، المقدمة من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.

وتسلّم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الجائزة نيابة عن القائمين على الميثاق وشركائه، خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي السابع والسبعين للملاحة الفضائية، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بحضور فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.