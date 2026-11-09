ملتقى المجتمع المحلي في منطقة الظفرة يعزز الوعي بالممارسات البيئية المستدامة

الظفرة في 9 نوفمبر /وام/ نظمت بلدية منطقة الظفرة، من خلال مبادرة "التواجد البلدي"، وبالتعاون مع مجموعة تدوير، ملتقى المجتمع المحلي في منطقة الظفرة، بهدف تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، والتعريف بخدمات تدوير، ومناقشة موضوعات المزارع المستدامة، وآليات تشغيل مشروع التجميع، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية التخلص السليم من النفايات.

وتناول الملتقى عدداً من الموضوعات البيئية والخدمية التي تمس حياة أفراد المجتمع، حيث أتاح المجال لتبادل الآراء والمقترحات، والاستماع إلى ملاحظات السكان واحتياجاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص بلدية منطقة الظفرة على تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية لدى أفراد المجتمع، وتشجيع تبني الممارسات المستدامة في التعامل مع النفايات، بما يدعم جهود حماية البيئة، ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة واستدامة الموارد الطبيعية.