"دبي ريست" يحصد تصنيف 7 نجوم في المسابقة الدولية لأفضل الممارسات 2026

دبي في 9 نوفمبر /وام/ حقق تطبيق "دبي ريست" التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي تصنيف السبع نجوم، وهو أعلى تصنيف في المسابقة الدولية لأفضل الممارسات لعام 2026، في إنجاز يعكس تطور منظومة الخدمات العقارية الرقمية في الإمارة، ودورها في تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتعزيز رضا المتعاملين.

ويجسد هذا الإنجاز جهود دبي في تطوير الخدمات الحكومية بالاعتماد على التقنيات الحديثة، والانتقال من إتاحة المعاملات إلكترونياً إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تجمع الخدمات والمعلومات العقارية ضمن منصة واحدة، وتتيح للملاك والمستأجرين والمستثمرين والوسطاء والمطورين إدارة شؤونهم العقارية بكفاءة وسهولة.

ويأتي حصول التطبيق على تصنيف السبع نجوم تقديراً لتجربة متقدمة في توظيف التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز تكامل الأنظمة، وتقديم حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المتعاملين.

وشهد تطبيق "دبي ريست"، منذ إطلاقه عام 2018، مراحل متتالية من التطوير، انتقل خلالها من توفير المعلومات والخدمات العقارية الأساسية إلى إتاحة مجموعة واسعة من المعاملات الرقمية، وصولاً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للارتقاء بتجربة المستخدم.

ويوفر التطبيق خدمات متنوعة تتيح لملاك العقارات متابعة ممتلكاتهم والاطلاع على بياناتها من خلال المحفظة العقارية الرقمية، فيما يمكن للمستأجرين تسجيل عقود الإيجار أو تجديدها إلكترونياً، ويستفيد المستثمرون من الوصول إلى معلومات السوق ومتابعة المشاريع العقارية، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.

وتسهم هذه الخدمات في تقليل الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إدارة الالتزامات العقارية، إلى جانب تعزيز قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الخدمات في الأوقات التي تناسبهم، بما يجعل تجربة المتعاملين أكثر مرونة واستجابة لاحتياجاتهم.

ويعكس التطبيق توجه دائرة الأراضي والأملاك في دبي نحو تطوير منظومة العمل الحكومي من خلال ربط الأنظمة وتبادل البيانات وتبسيط الإجراءات، والتكامل مع الهوية الرقمية "UAE PASS" وعدد من الأنظمة الحكومية، بما يتيح التحقق من هوية المتعاملين وإنجاز المعاملات عبر قنوات رقمية مترابطة.

كما توظف الدائرة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات مبتكرة، من بينها "مؤشر الإيجارات الذكي" والمساعد الذكي "مالك"، إلى جانب خدمات التقييم الذكي والمحفظة العقارية الرقمية، بما يعزز الاستفادة من البيانات في تقديم المعلومات وتحسين تجربة المستخدم.

وتواصل الدائرة توسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر القنوات الرقمية والشركاء، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية من خلال منصة "بيانات دبي"، بما يدعم كفاءة الخدمات وتكاملها، ويسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي.

ويكتسب تصنيف السبع نجوم أهمية خاصة ضمن معايير المسابقة الدولية لأفضل الممارسات، إذ يمثل مستوى "النموذج العالمي الذي يُحتذى به"، وهو أعلى درجات التقييم، التي تستند إلى تطبيق الممارسات ونتائجها والأدلة الداعمة لها واستمرارية تطويرها.

ويعكس هذا التقدير الدولي التقدم الذي أحرزته دبي في الجمع بين الابتكار التقني وتبسيط الإجراءات وقياس النتائج الفعلية، بما ينسجم مع إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز بيئة رقمية متطورة تخدم المستثمرين والمتعاملين في سوق عقاري متنامٍ.

وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطوير تطبيق "دبي ريست"، مع التركيز على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل مع شركات التكنولوجيا العقارية والمؤسسات المالية، وتطوير حلول رقمية تستجيب للاحتياجات المستقبلية للقطاع.

ويؤكد هذا الإنجاز دور التحول الرقمي في الارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة، من خلال توفير خدمات عقارية أكثر سهولة وسرعة، وتعزيز تنافسية دبي ومكانتها العالمية في الابتكار الحكومي.