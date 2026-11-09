مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يعزز تكامل القدرات الدفاعية والطبية في "كونجرس الطب العسكري"

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ يعزز مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، دوره في ترسيخ الشراكات الوطنية وتكامل القدرات الداعمة لمنظومة الطب العسكري والجاهزية الدفاعية، من خلال دعم جهود الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في إنجاح أعمال الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري 2026، بصفته "الشريك الوطني" في الحدث، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، بالتعاون مع مجموعة أدنيك.

وينطلق هذا الدور من توجه المجلس نحو تعزيز تكامل منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية، وتوسيع نطاق القدرات الوطنية المرتبطة بها، بما يشمل المجالات المساندة للجاهزية الدفاعية، وفي مقدمتها الطب العسكري والحلول الطبية الميدانية والتقنيات المتقدمة ومعدات الحماية والاستجابة للطوارئ.

وتمثل هذه المنصة الدولية فرصة لاستعراض القدرات والحلول الإماراتية في مجالات الطب العسكري والدعم العملياتي، وتسليط الضوء على الابتكارات والتقنيات التي تدعم تطوير الخدمات الطبية العسكرية، وتعزز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، وتوفر حلولاً متقدمة للحماية والسلامة في البيئات العملياتية.

وأكد سعادة خليفة عيادة الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون التنفيذية في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن الطب العسكري يمثل أحد المكونات الحيوية في منظومة الجاهزية الدفاعية، لدوره الأساسي في حماية صحة منتسبي القوات المسلحة، وتعزيز القدرة على الاستجابة لمختلف الظروف والتحديات العملياتية، لافتا إلى الحرص على تعزيز أوجه التكامل مع الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية، بما يربط الاحتياجات الوطنية بالقدرات الصناعية والتقنية، ويسهم في تطوير الحلول الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن تطوير منظومة الطب العسكري يتطلب تكاملاً مستمراً بين الخبرات الطبية والابتكار التقني والقدرات الصناعية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة مع الشركاء الدوليين، وتوفر هذه المنصات المتخصصة فرصة لتعزيز هذا التكامل، وتسليط الضوء على ما تمتلكه الدولة من قدرات وحلول تسهم في دعم الخدمات الطبية العسكرية والاستجابة للطوارئ والجاهزية العملياتية، وفي استدامة المنظومة الدفاعية الوطنية.