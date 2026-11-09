"جامعة خليفة" تستضيف "قمة كيو إس للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط " 22 نوفمبر

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة كيو إس، المتخصصة عالمياً في تصنيف الجامعات وتحليل أداء مؤسسات التعليم العالي، عن استضافتها"قمة كيو إس للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط 2026" بأبوظبي التي يشارك فيها أكثر من 400 من قادة التعليم العالي وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، وتوفر منصة دولية لمناقشة دور الجامعات في تنمية الكفاءات وتسريع الابتكار وتحويل التميز البحثي والتقنيات المتقدمة إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وتعقد القمة خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري تحت شعار "جامعات واقتصادات مستعدة للمستقبل" بحضور قيادات أكاديمية ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعات الاقتصادية لبحث سبل تعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي في بناء اقتصادات تنافسية قائمة على المعرفة، وستتضمن النقاشات مواضيع عديدة منها المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في استراتيجيات الجامعات، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز السياسات والقرارات القائمة على الأدلة.

ويلقي معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، كلمة رئيسة خلال القمة، فيما يلقي سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الكلمة الافتتاحية.

وتأتي استضافة جامعة خليفة للقمة في إطار دورها في ربط التعليم والبحث العلمي بأولويات التنمية الاقتصادية، وتحتل الجامعة المرتبة 147 عالميًا في تصنيف كيو إس للجامعات العالمية لعام 2027، لتكون أول جامعة في الدولة تدخل قائمة أفضل 150 جامعة عالميًا.

كما تعمل على نقل مخرجات البحث العلمي من المختبرات إلى التطبيقات العملية والأسواق، عبر دعم الابتكار وتسويق التقنيات وتطوير الشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، إن استضافة هذه القمة تتيح فرصة لجمع الجامعات وصناع القرار والشركاء من مختلف القطاعات حول سؤال أساسي: كيف نعد مؤسسات التعليم العالي لتلبية احتياجات اقتصادات المستقبل؟ ، وفي جامعة خليفة، يتم العمل على الربط بين التميز البحثي، وإعداد الكفاءات، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات وحلول قابلة للتوسع.

وأعرب عن التطلع إلى أن تسهم نقاشات القمة في بناء شراكات عملية تعزز الابتكار والتنافسية، وتدعم أولويات دولة الإمارات في الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا.

من جهته قال الدكتور أشوين فرنانديز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كيو إس في الهند ونائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية والتعاون الدولي في المؤسسة: "يسرنا تنظيم قمة كيو إس للتعليم العالي في الشرق الأوسط 2026 في أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة، وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل، ومواكبة الاقتصادات للتطورات التقنية والاتجاهات الناشئة، تتعاظم أهمية الدور الذي تؤديه الجامعات في إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل، ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون الدولي. وهو دور يتجلى أثره يومياً على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

ويتضمن برنامج القمة اجتماعات لرؤساء الجامعات وورش عمل استراتيجية وجلسات نقاشية تجمع ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والحكومية والقطاعات الاقتصادية، إلى جانب عروض لشركات ناشئة وابتكارات تستعرض حلولاً وتقنيات ذات صلة بمستقبل التعليم العالي، حيث يركز برنامج القمة على التحولات التي تحدث في واقع التعليم العالي عالمياً والفرص التي تتيحها للمؤسسات الأكاديمية في المنطقة.

كما يناقش مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تنمية القدرات البحثية وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات الدولية اللازمة للمنافسة عالميًا.

وتسعى قمة كيو إس للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط 2026، من خلال النقاشات المتخصصة التي تجمع قادة الأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية وممثلي القطاعات الصناعية، إلى توسيع آفاق الشراكة وتعزيز تبادل الخبرات بين نظرائهم، ومناقشة الأولويات التي ترسم ملامح أنظمة التعليم العالي وتؤثر في التنافسية الاقتصادية.