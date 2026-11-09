إطلاق الدورة الثانية لجائزة "خليفة لإبداع الطفل القصصي" 2026

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة خليفة لإبداع الطفل القصصي، خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، واستقبال طلبات الترشح لهذه الدورة، التي تتزامن مع فعاليات أسبوع الطفولة المبكرة في نسخته الثالثة، بوصفه منصة وطنية تقودها وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تحت شعار كل لحظة تصنع فرقاً وذلك انطلاقًا من عام الأسرة، ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين بالجائزة يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر المقبل.

وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية جائزة خليفة لإبداع الطفل القصصي، التي تُطلق بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف تشجيع الأطفال على الإبداع، وتنمية مواهبهم، وتعزيز خيالهم القصصي، وتمكينهم من التعبير عن أفكارهم بأسلوب يبرز مواهبهم ويعكس الأثر الأدبي والإنساني للقصة، إلى جانب غرس قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة في نفوس النشء.

كما تأتي المسابقة امتدادًا لجهود جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر في دعم الإبداع لدى الأطفال، وتستهدف فئتين عمريتين، هما: «براعم المستقبل» من 7 إلى 9 سنوات، و«أدباء الغد» من 10 إلى 15 سنة.

وأضاف الهوتي أن الجائزة، تعزيزًا لدورها في غرس الهوية الوطنية لدى النشء، تتيح في دورتها الثانية التقدم بأعمال مكتوبة باللهجة الإماراتية، وذلك للمرة الأولى، بما يشجع الأطفال المبدعين على تقديم محتوى قصصي باللهجة الإماراتية يعكس القيم الأصيلة للمجتمع، ويسهم في حفظ الموروث اللغوي وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى إتاحة خيار كتابة القصة باللغة العربية الفصحى، إلى جانب تحويل القصص الفائزة إلى قصص إلكترونية، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتوسيع نطاق انتشار إبداعات الأطفال المشاركين.

وأشار إلى أن الجائزة تتيح الفرصة للكشف عن مواهب أدبية مبكرة في مجال أدب الطفل، وتحفيز القدرات الأدبية والخيال القصصي لدى الطلبة الصغار، وتشجيع الأطفال على تضمين قصصهم قيمًا تربوية وإنسانية سامية.

وأكد الهوتي ضرورة توافر معايير تُحدَّد بموجبها الأعمال الفائزة، وفي مقدمتها جودة اللغة، وإبراز دور الأسرة في تميز الفرد وتحقيق التلاحم المجتمعي، وتضمين العمل قيمًا إيجابية، بالإضافة إلى أصالة الفكرة، والقدرة على توظيف الخيال بأسلوب مبتكر وجذاب، مع مراعاة التسلسل المنطقي للأحداث.

وتتولى لجنة علمية متخصصة فرز الأعمال المرشحة وتقييمها وإجازة الأعمال المستوفية للمعايير المعتمدة للفوز.

ويحصل الفائز على جائزة نقدية ودرع وشهادة تقدير، بالإضافة إلى طباعة العمل الفائز وإصداره إلكترونيًا ونشره عبر المنصات الرقمية لجائزة خليفة التربوية.