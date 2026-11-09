"صندوق الوطن" يطلق برنامج "من النص إلى الشاشة"

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ برعاية ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أطلق الصندوق برنامج "من النص إلى الشاشة"، ضمن مبادرة الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية.

تركز المبادرة على دعم المواهب الشابة من أبناء وبنات الإمارات في مجالات صناعة الأفلام المختلفة، وتزويدهم بالقدرات الفنية والإبداعية لصناعة وإنتاج أعمال فنية تمثل الإمارات وقيمها وتاريخها ومكانتها الإقليمية والعالمية وتجاربها الناجحة في مختلف المجالات، بأسلوب إبداعي يضاهي أفضل المدارس العالمية في إنتاج الأفلام، وذلك في إطار التزام صندوق الوطن بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الصناعات الإبداعية.

ويركز برنامج "من النص إلى الشاشة" في مرحلته الأولى على تمكين وتأهيل الموهوبين الإماراتيين لخوض تجربتهم الأولى في صناعة الأفلام القصيرة، من الفكرة وحتى العرض.

وقال سعادة ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن برنامج "من النص إلى الشاشة"، يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، حيث يتلقى المشاركون ورشًا تدريبية متخصصة تغطي جميع مراحل صناعة الفيلم، بما في ذلك كتابة السيناريو والإخراج والتصوير والإنتاج والصوت والمونتاج واللغة البصرية، كما سيشاهدون خلال الورش مجموعة مختارة من الأفلام المستقلة ويقومون بتحليلها فنيًا لفهم أسس السرد السينمائي.

وأضاف أن البرنامج يحظى برعاية ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك، الذي وجه بضرورة أن تكون الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة موضوعين رئيسيين أمام الشباب المشاركين للتعبير عنهما بأسلوب فني مبدع، لكي تصور أعمالهم الواقع الإماراتي الذي نفخر به والتجربة الإماراتية التي تحترم الإنسان أيًّا كان لونه أو دينه أو ثقافته، وأن تجسد مبادرة "من النص إلى الشاشة" رؤية صندوق الوطن في الاستثمار بالإنسان، ودعم المواهب الوطنية، وخلق مسارات عملية تساهم في بناء مستقبل أكثر إبداعاً واستدامة للقطاع الثقافي والإبداعي في الدولة.

وأوضح القرقاوي أنه تم اختيار المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة للإشراف على البرنامج، نظرًا لمكانتها الفنية وخبراتها الواسعة وأعمالها المتميزة في مجال صناعة الأفلام ومشاركاتها الدائمة في المهرجانات الدولية للأفلام، مؤكدًا حرصَ صندوق الوطن على الاستفادة من خبراتها الواسعة لتمكين المشاركين من تحقيق أكبر فائدة ممكنة من الورش، حتى يتمكنوا من تقديم سيناريوهات أصلية، ليتم اختيار سيناريو فائز وتحويله إلى فيلم قصير احترافي، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لمرافقة طاقم العمل المحترف في جميع مراحل التصوير، واكتساب خبرة عملية مباشرة من خلال نظام الظل المهني.

وأشار إلى أن البرنامج يطمح إلى أن يمثل الفيلم الذي يتم إنتاجه الإمارات في المهرجانات السينمائية الدولية، بما يعكس قدرات المواهب الوطنية ويمنحها منصة للوصول إلى العالمية.

وأعرب القرقاوي عن الفخر بالإقبال الكبير من جانب الموهوبين من أبناء وبنات الإمارات على هذه المبادرة النوعية، التي تمنحهم أدوات احترافية للتعبير عن قصصهم ورؤاهم، وتسهم في بناء جيل جديد من المبدعين القادرين على نقل الهوية الإماراتية إلى العالم من خلال لغة السينما، مؤكدا أن دعم الأجيال الشابة من المواهب الإماراتية سيسهم في بناء صناعة إبداعية حقيقية يمكنها في المستقبل القريب منافسة المدارس الفنية الإقليمية والعالمية، خاصة وأن الإمارات تمتلك كافة الإمكانات والقدرات للوصول بالفيلم الإماراتي إلى ما يستحق من مكانة عربية وعالمية.

من جانبها أعربت المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، عن سعادتها بالتعاون مع صندوق الوطن في هذه المبادرة الملهمة، مثمنة جهوده المخلصة بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لتمكين أبناء وبنات الإمارات في كافة المجالات، ودوره في تعزيز الهوية الإماراتية لدى كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى منح الموهوبين من صناع الأفلام الجدد الثقة والمعرفة والفرصة اللازمة لاتخاذ خطوتهم الأولى في عالم السينما، وتحويل أفكارهم إلى أعمال قادرة على الوصول إلى الجمهور محليًا وعالميًا.