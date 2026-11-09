افتتاح مصنع آيس كريم بقيمة 150 مليون درهم في دبي الصناعية

دبي في 9 نوفمبر/ وام / افتتحت شركة "عنبتاوي للصناعات الغذائية " مصنعاً متطوراً لإنتاج الآيس كريم في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، باستثمار تبلغ قيمته 150 مليون درهم، وبطاقة إنتاجية تتجاوز 45 مليون لتر سنوياً، في خطوة تعكس جاذبية المدينة للاستثمارات الصناعية، وتعزز نمو قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات.

شهد حفل افتتاح المصنع عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الاتحادية والحكومية في دبي، فيما يُتوقع أن يسهم المشروع في توفير 450 فرصة عمل جديدة، ودعم عمليات التصنيع والتصدير إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمتد المصنع على مساحة تزيد على 172 ألف قدم مربعة، ويضم خطوط إنتاج متطورة ومرنة تتيح تصنيع مجموعة واسعة من منتجات الآيس كريم، بدءاً من العبوات الصغيرة بسعة 10 ملليلترات وصولاً إلى العبوات التجارية بسعة 10 لترات، إلى جانب تقديم خدمات التصنيع للعلامات التجارية الخاصة وحلول التعبئة المشتركة للموزعين والمستوردين والشركاء التجاريين.

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمارات الصناعية، بفضل ما توفره من بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية متطورة تدعم توسع الشركات وتعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن المنظومة الصناعية المتكاملة في المدينة تواصل استقطاب الاستثمارات وتمكين الشركات من توسيع نطاق عملياتها، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، ومبادرة "اصنع في الإمارات"، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأكد زاهي عنبتاوي، رئيس مجلس إدارة شركة "عنبتاوي للصناعات الغذائية"، أن افتتاح المصنع يمثل محطة رئيسية في إستراتيجية الشركة للنمو والتوسع على المدى الطويل، مشيراً إلى أن إمكاناته الإنتاجية المرنة تتيح تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستهلكين، وتوفير حلول تصنيع مصممة وفق متطلبات الموزعين وشركاء قطاع التجزئة.