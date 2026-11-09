نورة الكعبي تلتقي وزير الشؤون الخارجية والأعمال الدولية والتعاون في جمهورية سورينام

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / التقت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، مع معالي ميلفين بوفا، وزير الشؤون الخارجية والأعمال الدولية والتعاون في جمهورية سورينام.

ونقلت معالي الكعبي تحيّات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى معالي بوفا وتمنياته لجمهورية سورينام وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، نقل معالي بوفا تحيّاته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التنمية والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارة، والتحول في قطاع الطاقة، والأمن المائي، والتحول الرقمي، والاستثمار.

كما أكد الجانبان أهمية توطيد الروابط بين شعبي البلدين وتعزيز التبادل الثقافي، إسهاماً في ترسيخ التعاون والتفاهم المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية سورينام.

وفي مجال الأمن المائي، بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.

وأكد الجانبان التزام البلدين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك.