جلسة لـ"تريندز" بمعرض الشارقة للكتاب تبحث أثر الذكاء الاصطناعي والخوارزميات على المعرفة

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / استضاف جناح مجموعة "تريندز" في معرض الشارقة الدولي للكتاب جلسة تحت عنوان "من الكتاب إلى الخوارزمية.. كيف نستهلك المعرفة اليوم؟"، نظمها "تريندز جلوبال" بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين والمفكرين، الذين ناقشوا التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الثقافة والمعرفة في عصر يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والخوارزميات.

وتناول المتحدثون تحول الأجيال الجديدة من القراءة التقليدية إلى أشكال جديدة من المحتوى الرقمي، وانعكاسات ذلك على محو الأمية والهوية الثقافية ومستقبل الكتب والنشر والتعلم، إلى جانب استشراف مستقبل العلاقة بين السرد التقليدي والأشكال الرقمية، ودور الخوارزميات في تشكيل ما يكتشفه الجمهور ويستهلكه، والمهارات التي يحتاجها الأفراد للبقاء على اطلاع وتمييز في مشهد معرفي متغير.

وتوزعت المداخلات على أربعة محاور رئيسية هي "السرد القصصي والكتب والحفاظ على الذاكرة الثقافية، والإعلام الرقمي والخوارزميات ومستقبل النشر، والذكاء الاصطناعي التوليدي والمعرفة الرقمية والتحولات في التعلم، والتعليم ومحو الأمية والتفكير النقدي في عصر الذكاء الاصطناعي".

شارك في الجلسة الدكتور نزار عجاج عنداري، الأستاذ المشارك في الإنتاج الرقمي والسرد القصصي بكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية - دبي والدكتور فايوس باباناغنو، مدير برنامج الماجستير في القيادة والابتكار في الإعلام المعاصر، والأستاذ المساعد في دراسات الاتصال والإعلام بكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية - دبي والدكتورة نوريتا أحمد، مديرة مركز الابتكار في التدريس والتعلم، وأستاذة نظم المعلومات وتحليلات الأعمال في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في الشارقة والدكتورة سلمى والي، الأستاذة المساعدة في أكاديمية الشارقة للتعليم، ومؤلفة كتب الأطفال.