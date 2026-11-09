دائرة قضاء أبوظبي تعزز كفاءة منظومة الخبرة الفنية والحلول البديلة لفض النزاعات

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء في أبوظبي، عدداً من القرارات المتعلقة بتحديث سجلات الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بكفاءة منظومة الخبرة الفنية والحلول البديلة لفض النزاعات، وفق الضوابط والمعايير المهنية المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث ناقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت القرارات اللازمة بشأن طلبات القيد وتجديده، إلى جانب عدد من الطلبات المقدمة من الخبراء.

وفي هذا السياق، وافقت اللجنة على قيد 12 خبيراً في جدول الخبراء المشتغلين، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، واستيفائهم المتطلبات المقررة، إلى جانب الموافقة على تجديد قيد 5 خبراء، بما يدعم جاهزية الكفاءات الفنية وتوافر الخبرات التخصصية اللازمة لأداء المهام الموكلة إليهم.

كما وافقت اللجنة على قيد 12 وسيطاً في سجل الوسطاء، عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي المعد لتأهيليهم لإدارة عمليات الوساطة وتسوية المنازعات المدنية والتجارية بكفاءة ومهنية، بما يدعم التوجه نحو الحلول الودية والفعّالة لفض النزاعات.

واطلعت اللجنة كذلك على 3 طلبات مقدمة من الخبراء، وبحثت ما تضمنته من موضوعات، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها.