وزارة الداخلية تنفذ برنامجاً تثقيفاً أمنياً ضمن حملة "نافع" المجتمعية

العين في 9 نوفمبر/ وام / في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الوعي الأمني وترسيخ القيم والممارسات الإيجابية لدى طلبة المدارس، نظمت إدارة العلاقات العامة، بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ومكتب ثقافة احترام القانون، برنامج تثقيفي للتوعية ضمن حملة "نافع" المجتمعية، وذلك في مدرسة الخليل الدولية الخاصة بمدينة العين.

وتضمن البرنامج تقديم محاضرات توجيهية تناولت السلوكيات الإيجابية، وتعزيز مفاهيم المسؤولية والاحترام والانضباط، والتوعية بمخاطر التنمر المدرسي وآليات التعامل معه، إلى جانب نشر ثقافة أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية والسلوك الحضاري داخل البيئة المدرسية.

كما شهدت الفعالية تكريم عدد من الطلبة المتميزين، تقديراً لسلوكهم الإيجابي وتحفيزاً لهم على مواصلة التميز، وتشجيعاً على المشاركة الفاعلة في الأنشطة والبرامج المدرسية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود حملة "نافع" التي أطلقتها وزارة الداخلية، تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والتعليمية في تنشئة جيل واعٍ ومسؤول، يمتلك الوعي والمعرفة، ويسهم في خدمة مجتمعه.