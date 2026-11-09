"كليفلاند كلينك أبوظبي" يحقق نجاحاً جراحياً لحالة قصر نظر بلغ -40 ديوبتر

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في استعادة جزء كبير من القدرة البصرية لمريض يبلغ من العمر 21 عاماً، بعد إخضاعه لسلسلة من العمليات الجراحية في كلتا العينين، شملت إجراءات متقدمة لعلاج الجلوكوما (الزرق)، وجراحة الساد (المياه البيضاء)، ما مكنه من استخدام نظارات طبية اعتيادية للمرة الأولى، بعد معاناته من قصر نظر مرضي شديد بلغ -40.00 ديوبتر.

واستدعت الحالة وضع خطة علاجية متعددة المراحل، بدأت بتدخلات جراحية للسيطرة على ارتفاع ضغط العين والحفاظ على القدرة البصرية، ثم شملت إزالة الساد في كلتا العينين، مع مراعاة استطالة مقلة العين والتغيرات في تركيبها التشريحي، فضلاً عن قابلية الشبكية للتضرر نتيجة الأمراض المصاحبة والعمليات السابقة.

وقال الدكتور محمد سيد، استشاري طب العيون في معهد التخصصات الجراحية المتكاملة بالمستشفى، إن الحالة تمثلت في إصابة المريض بالجلوكوما الشديدة منذ الطفولة، ومتلازمة ستيكلر، وهي اضطراب وراثي نادر يؤثر في النسيج الضام، إلى جانب ضعف الشبكية وقصر النظر المرضي بدرجة بالغة الشدة، موضحاً أن التعامل معها تطلب سنوات من التدخلات الجراحية المرحلية والقرارات الطبية الدقيقة.

وأضاف أن المريض تمكن، عقب جراحة الساد في العين الأولى، من قراءة لوحة فحص النظر دون نظاراته ذات العدسات السميكة للغاية، فيما أتاحت العملية في العين الثانية استخدام نظارات اعتيادية، ما أسهم في تحسين قدرته على ممارسة أنشطته اليومية والبدنية وتعزيز تفاعله الاجتماعي.

وتسلط هذه الحالة الضوء على أهمية التخطيط الجراحي المتخصص والمتابعة الطبية المستمرة في التعامل مع الحالات التي تجمع بين أمراض متعددة في العين، وتتسم بتعقيدات تشريحية ومرضية.