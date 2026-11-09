"أبوظبي للصحة العامة" يطلق برنامج "تحسين نمط الحياة" على مدار 24 أسبوعاً

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع معهد الحياة الصحية أبوظبي، وبدعم من دائرة الصحة في أبوظبي، "برنامج تحسين نمط الحياة"، وهو برنامج بحثي يمتد على مدار 24 أسبوعاً، ويستهدف المواطنين المؤهلين الذين أظهرت نتائجهم في برنامج الفحص الدوري الشامل "افحص" عوامل خطر مرتبطة بالأمراض المزمنة، بهدف مساعدتهم على الحد منها من خلال تغييرات مخصصة في نمط الحياة.

ويحصل المشاركون على خطط صحية مخصصة وتوجيه شخصي قائم على الأدلة العلمية، يشمل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية وإدارة التوتر والرفاه الاجتماعي، إلى جانب جلسات توجيهية حضورية وافتراضية، ومراجعات مع أخصائيي التغذية، وإرشاد صحي ومتابعة التقدم، بما يساعدهم على بناء عادات صحية مستدامة.

وينفذ البرنامج في معهد الحياة الصحية أبوظبي، حيث تبدأ رحلة المشاركين بتقييم سريري شامل يتضمن فحوصات صحية وتقييماً لتركيبة الجسم وإعداد الأجهزة القابلة للارتداء، وعلى ضوء النتائج والأنماط الحياتية والأهداف الشخصية، يضع فريق متعدد التخصصات يضم أطباء وأخصائيي تغذية ومدربين صحيين وأخصائيي لياقة بدنية وممرضين خطة صحية لكل مشارك.

وفي ختام البرنامج، يخضع المشاركون لتقييم نهائي لقياس مدى تقدمهم والنتائج المحققة، ويحصلون على خطة شخصية لإدارة صحتهم على المدى الطويل، فيما يدرس البرنامج أثر تغييرات نمط الحياة على عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة، بهدف توفير أدلة علمية تسهم في تطوير تدخلات وقائية تستجيب لاحتياجات المجتمع، امتداداً لدور برنامج "افحص" في الكشف المبكر عن عوامل الخطر ومساعدة المشاركين على الحد منها قبل تطورها إلى أمراض مزمنة.

وقال سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، إن البرنامج يأتي في إطار تعزيز الوقاية وتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم والحد من المخاطر الصحية قبل تحولها إلى أمراض مزمنة، مشيراً إلى أن مخرجاته ستوفر أدلة علمية تسهم في تطوير برامج وقائية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع، وتعزيز التدخل المبكر والارتقاء بالصحة العامة.

من جانبها، قالت الدكتورة نيكول سيروتين، الرئيس التنفيذي لمعهد الحياة الصحية أبوظبي، إن البرنامج يجمع بين التقييم السريري والبيانات الصحية والإرشاد والرعاية المتخصصة، لمساعدة المشاركين على تحويل المعلومات الصحية إلى تغييرات عملية ومستدامة في التغذية والحركة والنوم وإدارة التوتر والرفاه العام.

يشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم مواطناً إماراتياً مقيماً في أبوظبي، ويتراوح عمره بين 25 و50 عاماً، ويحمل بطاقة "ثقة"، ويتراوح مؤشر كتلة الجسم لديه بين 30 و35، وأن يكون قد سبق له المشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي وبرنامج الفحص الدوري الشامل "افحص".

كما تتضمن شروط الأهلية ألا تكون المتقدمة حاملاً، وألا يكون المتقدم مسجلاً في برنامج آخر للتدخل في نمط الحياة أو قد استخدم أدوية "GLP-1" خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما قد لا يقبل الأشخاص الذين يعانون حالات طبية خطيرة أو خضعوا لجراحة مؤخراً أو لديهم قيود في الحركة قد تؤثر على سلامة مشاركتهم.

ويتولى فريق البحث في معهد الحياة الصحية أبوظبي تقييم طلبات التسجيل والتحقق من استيفاء شروط الأهلية قبل القبول، ويمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير الأولية التقدم عبر تعبئة نموذج التسجيل، أو التواصل مع قسم الأبحاث.