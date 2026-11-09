شرطة أبوظبي تستعيد بورش 924 التاريخية بعد ترميمها لمواصفاتها الأصلية

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / تسلّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي سيارة "بورش 924" التاريخية، بعد استكمال أعمال ترميمها بالتعاون مع مركز بورش أبوظبي والعين، التابع لمجموعة علي وأولاده، في إطار جهود الحفاظ على الإرث الشرطي وتوثيق المراحل التاريخية لتطور أسطول المركبات الشرطية في دولة الإمارات.

وتُعد السيارة من المركبات التاريخية المميزة، حيث انضمت إلى أسطول شرطة ابوظبي في سبعينيات القرن الماضي، بوصفها أول سيارة رياضية تدخل الخدمة الشرطية، وشاركت ضمن الموكب الرسمي لاستقبال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه" الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب خلال زيارتهما الأولى لدولة الإمارات، والتي شملت أبوظبي والعين.

وشملت أعمال الترميم إعادة السيارة إلى مواصفاتها الأصلية، مع الحفاظ على هويتها الشرطية، بالرجوع إلى الصور التاريخية والوثائق الأرشيفية، لتعود ضمن مجموعة السيارات الكلاسيكيه لقسم الموروث الشرطي بشرطة أبوظبي ، تجسيداً للحرص على صون الموروث الشرطي وتعريف الأجيال القادمة بمراحل تطور العمل الأمني والشرطي في الدولة.