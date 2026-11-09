"إسلامية دبي" تدعو الأسر للمشاركة في تحرّي هلال جمادى الآخرة

دبي في 9 نوفمبر/ وام / دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الأسر وأبناءها إلى المشاركة في فعالية تحرّي هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448هـ، التي تقام غداً الثلاثاء 10 نوفمبر، في مسار جبل نزوه لرصد الأهلة، من الساعة 4:30 عصراً وحتى ما بعد غروب الشمس.

وأشارت الدائرة في بيان لها اليوم، إلى أن الفعالية تهدف إلى تعريف المشاركين بآليات رصد الهلال وأهمية تحرّيه في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، من خلال تجربة ميدانية تجمع بين المشاهدة والتعلّم المباشر، وتتيح للأبناء فرصة التعرّف إلى الجوانب الشرعية والعملية المرتبطة برصد الأهلة، فيما تمنح الأسر فرصة للمشاركة في تجربة تعليمية تعزز ارتباط الأجيال بالتقويم الهجري وموروثهم الإسلامي.

وقال الدكتور حمد محمد صالح، رئيس قسم الخدمات الدينية بالدائرة، إن تحرّي الهلال يمثل فرصة لربط المعرفة الشرعية بالمشاهدة العملية، وتعريف الأبناء بعلاقة الأهلة بالمواقيت والعبادات في حياة المسلم.

وأضاف أن الدائرة تحرص على أن تكون مشاركة الأبناء في هذه التجربة مدخلاً للسؤال والتعلّم والتأمل في آيات الله، بما يعمّق فهمهم للتقويم الهجري وصلته بحياتهم.