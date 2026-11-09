"أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" يختتم نسخته الأولى بأكثر من 80 شراكة و100 مبادرة استراتيجية

دبي في 9 نوفمبر /وام/ اختتم «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي نظمه مركز دبي المالي العالمي بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أعمال نسخته الأولى، بالإعلان عن أكثر من 80 اتفاقية شراكة وما يزيد على 100 مبادرة إستراتيجية، لتعزيز الابتكار وتطوير الخدمات المالية واستقطاب الاستثمارات والكفاءات العالمية.

واستقطب الحدث، الذي أقيم على مدار أسبوع تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، نخبة من المؤسسات المالية العالمية والجهات التنظيمية وصناع القرار والمبتكرين، بمشاركة 1000 متحدث، ضمن برنامج شمل 85 فعالية متخصصة و13 منتدى رئيسياً و16 منصة في مواقع متعددة بدبي، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.

وشملت فعاليات الأسبوع «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، إلى جانب منتديات متخصصة تناولت مستقبل التمويل الإسلامي والاستدامة وإدارة الثروات العائلية وترميز الأصول والأسواق الخاصة والاستثمار والتأمين، بمشاركة وزراء ومحافظي مصارف مركزية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية العالمية.

وأكد سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن الأسبوع نجح في جمع مختلف مكونات منظومة القطاع المالي العالمي تحت مظلة واحدة، من التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتأمين والأسواق الخاصة إلى ترميز الأصول والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات العائلية.

وقال إن المبادرات النوعية التي أُعلن عنها خلال الفعاليات تعكس أهمية التعاون في توظيف القطاع المالي لدعم الطموحات الاقتصادية لدبي والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي، مشيراً إلى مواصلة العمل على تعزيز البيئة التي تجمع رؤوس الأموال والتكنولوجيا والكفاءات العالمية.

وكشف مركز دبي المالي العالمي خلال الحدث عن تجاوز عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار ضمن منظومته 2000 شركة، فيما ارتفع عدد شركات إدارة الثروات والأصول إلى أكثر من 600 شركة، بما يعكس النمو المتواصل للمركز وتنوع أنشطته المالية.

وأعلن المركز خططاً لإطلاق مبادرة «دبي فينتك ستاك» لتوفير حلول متكاملة تدعم تأسيس الشركات الناشئة وإدارة أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها، تشمل تسجيل العملاء والمدفوعات وإدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشهد الأسبوع إعلان عدد من المؤسسات العالمية افتتاح مقار إقليمية لها في دبي، من بينها «أبسا» و«أليا» و«بنك جي بي مورغان الخاص» و«ليان ليان» و«روبن هود»، في خطوة تعكس جاذبية مركز دبي المالي العالمي للشركات والمؤسسات المالية الدولية.

وفي مجال الدراسات والابتكار، أطلق المركز بالتعاون مع «آسيا هاوس» تقرير «الاقتصاد الرقمي 2.0»، الذي توقع وصول الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليون دولار خلال عام 2026، ومساهمة الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، فيما يُتوقع أن تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 1.5 تريليون دولار بحلول العام نفسه.

كما أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقرير «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، الذي تناول انتقال ترميز الأصول من مرحلة التجريب إلى التطبيقات العملية ومتطلبات التوسع المسؤول، فيما طرحت محاكم مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركائها، ورقة بحثية بشأن تطوير معيار عالمي لتسوية المنازعات المرتبطة بالمعاملات المسجلة على سلاسل الكتل.

وفي إطار الاستثمار في الكفاءات، أعلن مركز دبي المالي العالمي خططاً لتوسيع أكاديميته بمقدار عشرة أضعاف، لتصل مساحتها إلى 370 ألف قدم مربعة في منطقة «زعبيل ديستركت»، بما يتيح استيعاب 50 ألف متعلم سنوياً اعتباراً من عام 2030.

وكشف المركز أن الشركاء المؤسسين الـ29 لمبادرة «المليون متعلم»، التي أُطلقت في مايو 2025، تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 130 ألف متعلم، فيما أعلن مركز الثروات العائلية إطلاق برنامج التدريب الداخلي للجيل القادم لعام 2027، لإعداد قيادات مستقبلية للشركات العائلية.

وعلى صعيد الشراكات الدولية، أبرم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة «ميزوهو المالية» لدعم فرص توسع 6000 شركة يابانية ناشئة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال مركز «إنوفيشن هب».

وكشف المركز أيضاً عن خطط لإنشاء «مركز الابتكار للتمويل الإسلامي»، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية، بهدف تطوير حلول مبتكرة وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا وعلماء الشريعة والهيئات المعنية بوضع المعايير.

وشهد الأسبوع إبرام منصة «Ignyte» التابعة لمركز دبي المالي العالمي شراكات مع «الفطيم للتمويل» و«سيركل» و«ويو»، لدعم الشركات الناشئة وتطوير حلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات والأصول الرقمية وتقنيات الويب 3.

كما أُعلن عن تعاون بين الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية ومركز «إنوفيشن هب» وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة «فيزا» لإطلاق مسرّعة أعمال متخصصة في الذكاء الاصطناعي تستهدف الشركات المتوسطة، إلى جانب التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لتعزيز الروابط التكنولوجية والمعرفية بين الصين والعالم العربي.

وأكد مركز دبي المالي العالمي استمرار تطوير المبادرات والشراكات التي أُطلقت خلال الأسبوع، بما يدعم نمو منظومته المالية ويعزز موقع دبي مركزاً عالمياً للابتكار والخدمات المالية.

وأعلن المركز إقامة النسخة الثانية من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في مايو 2027، لمواصلة تعزيز التعاون الدولي واستكشاف الفرص المستقبلية في القطاع.