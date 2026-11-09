جامعة الشارقة تنال الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج الدكتوراه في تعليم المهن الصحية

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام / في إنجاز أكاديمي يعزز مكانة جامعة الشارقة إقليميًا ودوليًا نال برنامج دكتوراه الفلسفة في تعليم المهن الصحية الذي تطرحه كلية الطب بالجامعة بالتعاون مع جامعة دندي في اسكتلندا على الاعتماد الأكاديمي الدولي ضمن المستوى المتقدم من الاعتماد من أكاديمية المعلمين الطبيين "The Academy of Medical Educators" بالمملكة المتحدة ليصبح بذلك أول برنامج دكتوراة من نوعه يحصل على هذا الاعتماد من قبل الأكاديمية.

ويأتي هذا الاعتماد استكمالًا لمسيرة البرنامج في تحقيق معايير الجودة الأكاديمية بعد حصوله على الاعتماد من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة أن حصول البرنامج على هذا الاعتماد الدولي يمثل إنجازًا نوعيًا يعكس اهتمام الجامعة المستمر بالارتقاء بجودة برامجها الأكاديمية وتطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي وفق أعلى المعايير العالمية وذلك في إطار رؤية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة الرامية إلى ترسيخ مكانة الجامعة مؤسسةً أكاديميةً رائدةً ومركزًا للتميز العلمي والبحثي.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس حرص الجامعة على تنمية وإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة وتعزيز قدراتها القيادية والبحثية في المجالات الحيوية بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لافتا إلى أن الجامعة تواصل الاستثمار في تطوير برامج أكاديمية تخصصية تستجيب للاحتياجات المتجددة للمجتمعات وتواكب التحولات المتسارعة في مجالات التعليم والرعاية الصحية بما يعزز دور التعليم العالي في تحقيق الأثر الإيجابي المستدام على المستويين الوطني والإقليمي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الشوبري القائم بعمل عميد كلية الطب أن البرنامج يتميز بتبنيه استراتيجيات تعليمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في مجال تعليم المهن الصحية من خلال دمج التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بما يعزز قدرة الدارسين على تطوير الممارسات التعليمية في المؤسسات الأكاديمية والصحية.

وأشار إلى أن البرنامج يعتمد نهجًا تعليميًا مرنًا يجمع بين التعلم المباشر والتعلم عبر الإنترنت ويتيح التفاعل المستمر مع أعضاء هيئة التدريس من خلال منصات تعليمية متطورة موضحا أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بالبحث العلمي التطبيقي والابتكار في التعليم وتعزيز التعاون بين التخصصات الصحية المختلفة مع ربط مخرجات التعلم بالأولويات الوطنية والإقليمية.

وأوضح الدكتور محمد حسن طه منسق برنامج الدكتوراه في تعليم المهن الصحية ومدير مركز التعليم الطبي بجامعة الشارقة أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير تعليم المهن الصحية بالجامعة ويؤكد أهمية الاستثمار في إعداد الأكاديميين والباحثين المتخصصين القادرين على تطوير الممارسات التعليمية والبحثية في المؤسسات الأكاديمية والصحية.

ويُعد برنامج دكتوراه الفلسفة في تعليم المهن الصحية من البرامج المتخصصة التي تقدمها كلية الطب بجامعة الشارقة ويهدف إلى تأهيل الكوادر الأكاديمية والمهنية لتطوير تعليم المهن الصحية استجابة لاحتياجات المجتمع والنظام الصحي في منطقة الخليج من خلال الدراسات المتقدمة والبحث العلمي بما يسهم في تطوير المعرفة والممارسات التعليمية والارتقاء بكفاءة المؤسسات الأكاديمية والصحية وتعزيز جودة التعليم الطبي والرعاية الصحية.