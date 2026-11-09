40 متسابقاً من 28 جنسية يشاركون في ماراثون اليوم الوطني للأجانب بالمرموم

دبي في 9 نوفمبر /وام/ شهد نادي دبي لسباقات الهجن في منطقة المرموم منافسات التمهيدي الأول للنسخة الثامنة من ماراثون اليوم الوطني للأجانب، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة أكثر من 40 متسابقاً يمثلون 28 جنسية، في حدث يجسد دور الرياضات التراثية في تعزيز التواصل الثقافي والتعايش بين مختلف الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات.

وتضمنت المنافسات ثلاثة أشواط لفئتي الرجال والسيدات، وسط مشاركة واسعة عكست تنامي الاهتمام برياضة الهجن بين المقيمين من مختلف الثقافات، وحرصهم على التعرف إلى الموروث الإماراتي من خلال ممارسة إحدى الرياضات الأصيلة المرتبطة بتاريخ الدولة وهويتها الوطنية.

وأسفرت نتائج الشوط الأول، المخصص للسيدات في فئة الوزن المفتوح لمسافة 1200 متر، عن فوز البولندية باربارا ليفاستري بالمركز الأول، تلتها البريطانية ناتالي شانتلي في المركز الثاني، فيما حلت الفرنسية سيليني راشيل ثالثة.

وفي الشوط الثاني، المخصص للرجال لمسافة 1200 متر، أحرز الهندي فتين فيصل المركز الأول، وجاء المصري أحمد بهاء في المركز الثاني، فيما حل الصيني يانغ لي ثالثاً.

أما الشوط الثالث، المخصص للسيدات في فئة وزن الفردة لمسافة 1500 متر، فشهد فوز الروسية إيكاترينا كودريا بالمركز الأول، تلتها الصينية يونغ يو ليف في المركز الثاني، والفرنسية اودي ديرفلينجير في المركز الثالث.

وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بحضور سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبد الله بن دلموك، مدير إدارة الفعاليات في المركز، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع.

وأكد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك أن ماراثون اليوم الوطني للأجانب يعكس خصوصية المجتمع الإماراتي الذي يعتز بموروثه الثقافي ويحرص على مشاركته مع مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 40 متسابقاً من 28 جنسية تؤكد نجاح الحدث في مد جسور التواصل الإنساني والثقافي.

وقال إن إتاحة الفرصة للمقيمين لممارسة رياضة الهجن والتعرف إلى مهاراتها وتقاليدها تمثل وسيلة فاعلة لتعريفهم بجوانب أصيلة من تاريخ الإمارات وحياة الأجداد، مؤكداً أن تجربة التراث من خلال الممارسة المباشرة تترك أثراً أعمق من مجرد التعرف إليه نظرياً.

وأضاف أن اجتماع مشاركين من ثقافات متعددة على مضمار واحد يجسد قيم التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات، ويحول الرياضة إلى لغة مشتركة تعزز الصداقات والتقارب بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى حرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على مواصلة تنظيم الفعاليات التي تتيح للمقيمين اكتشاف الموروث الوطني، واكتساب مهارات جديدة، وتعزيز تقديرهم للثقافة الإماراتية.

وشهدت المنافسات حضوراً جماهيرياً من عائلات المشاركين وأصدقائهم وأبناء الجاليات المقيمة في الدولة، الذين تفاعلوا مع الأشواط وشجعوا المتسابقين، في أجواء عكست التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.

ويواصل ماراثون اليوم الوطني للأجانب، من خلال نسخته الثامنة، ترسيخ دوره في التعريف برياضة الهجن ونقل معارفها ومهاراتها إلى المشاركين من مختلف الجنسيات، بما يعزز حضور الرياضات التراثية في المجتمع، ويرسخ مكانة المرموم وجهة للفعاليات الثقافية والرياضية المرتبطة بالهوية الإماراتية.