المرحلة الثانية من "الشارقة تستحق الأفضل" تعزز الاستدامة بين طلبة المدارس

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام / انطلقت المرحلة الثانية من حملة "الشارقة تستحق الأفضل" التي تنفذها دائرة شؤون البلديات مع مجموعة بيئة لتوسيع نطاق رسائلها التوعوية والوصول بها إلى البيئة المدرسية من خلال أنشطة تستهدف رفع الوعي البيئي لدى الطلبة وتشجيعهم على الحد من استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد وتبني بدائل مستدامة في حياتهم اليومية.

ويمتد البرنامج على مدار شهر نوفمبر الجاري ليشمل عدداً من المدارس في الإمارة متضمنا ورشاً توعوية وأنشطة تفاعلية إلى جانب توزيع الحقائب المستدامة بما يتيح للطلبة التعرف إلى مفاهيم الاستدامة وتطبيقاتها العملية.

وأكد سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة أن انتقال الحملة إلى المدارس يتيح توسيع دائرة المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة المجال أمام الطلبة للتفاعل مع موضوعات الحملة وطرح أفكارهم ومقترحاتهم بما يعزز حضورهم شركاء في دعم الممارسات الإيجابية المرتبطة بالبيئة والاستخدام المسؤول للمنتجات اليومية.

وأوضح أن وجود الحملة في البيئة المدرسية يوفر فرصة للتعرف إلى التحديات والممارسات المرتبطة بالطلبة والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في تطوير المحتوى التوعوي والأنشطة المصاحبة بما يجعل الرسائل المقدمة أكثر ارتباطاً بواقعهم واحتياجاتهم لافتا إلى أن أثر التوعية يتجاوز حدود المدرسة إلى الأسرة والمحيط الاجتماعي من خلال ما ينقله الطلبة من معارف وتجارب بما يسهم في تحويل الوعي البيئي إلى ممارسات يومية.

من جانبه قال الشيخ محمد بن عبد الله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات: تمثل المدارس بيئة مثالية لترسيخ الرسائل التوعوية وتحويلها إلى ممارسات عملية مستدامة لذلك حرصت الدائرة على تصميم برنامج تفاعلي يجمع بين المعرفة والتطبيق، ويشجع الطلبة على المشاركة الفاعلة.

وأكد سعي الدائرة من خلال هذه المرحلة إلى توسيع نطاق أثر الحملة والوصول إلى شريحة مهمة من المجتمع بما يدعم أهدافها في تعزيز الاستدامة والحد من استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد.

وتأتي هذه المرحلة امتداداً لجهود حملة "الشارقة تستحق الأفضل" في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتشجيع تبني البدائل المستدامة بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة في المحافظة على البيئة والارتقاء بجودة الحياة.