مؤسسة سلامة الطفل تطلق مبادرة "أخلاقنا تفوز"

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام / أطلقت مؤسسة سلامة الطفل، بالشراكة مع مجلس الشارقة الرياضي وأندية إمارة الشارقة، مبادرة "أخلاقنا تفوز" خلال مباراة الشارقة وشباب الأهلي، التي أقيمت مساء أمس في استاد الشارقة، بهدف تعزيز ثقافة التشجيع الإيجابي لدى الأطفال وأولياء الأمور، وترسيخ الروح الرياضية واحترام المنافس، من خلال إشراك الأندية والجماهير في نشر الوعي بأهمية القدوة الحسنة، وتأثير سلوك الكبار في تشكيل قيم الأطفال ومواقفهم تجاه الآخرين.

وتستمر المبادرة، التي تحمل شعار "فرقنا تختلف.. وأخلاقنا تجمعنا"، حتى نهاية الموسم الرياضي 2026–2027، حيث ستسهم أندية الإمارة في دعم أهدافها من خلال مبادرات وأنشطة توعوية مختلفة، بالتعاون مع الجهات المشاركة.

وتركّز المبادرة على تعزيز الوعي بأن الفوز والخسارة جزء طبيعي من المنافسة الرياضية، وأن متعة التشجيع تقوم على مساندة الفريق مع احترام المنافس وجمهوره وتقبّل النتائج بروح رياضية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وإيجابية للأطفال والعائلات في الملاعب، ويعزز مسؤولية المجتمع عن سلامة الأطفال.

وتنطلق المبادرة من أهمية رفع وعي الجماهير بتأثير سلوكياتهم وتفاعلاتهم في المدرجات على الأطفال، لا سيما خلال لحظات الحماس والتنافس، إذ يتأثر الأطفال بما يشاهدونه من ردود أفعال الكبار، ويكتسبون من خلالها مفاهيمهم حول الانتماء الرياضي واحترام المنافس وتقبّل الفوز والخسارة.

وتسعى إلى إشراك المشجعين في نشر ثقافة التشجيع الإيجابي، وتعزيز دورهم بوصفهم قدوة للأطفال، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات المسؤولة وتوفير أجواء رياضية آمنة تحترم الجميع.

وأكد سعادة محمد عبيد الحصان الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أهمية المبادرة في تعزيز الوعي المجتمعي بالقيم الرياضية، وقال: يمثّل الأطفال جزءاً أساسياً من مجتمعنا الرياضي، فهم مشجعو اليوم، ومن بينهم سيكون لاعبونا ومدربونا وقياداتنا الرياضية في المستقبل. ومن مسؤوليتنا أن نساعدهم منذ الصغر على فهم المعنى الحقيقي للمنافسة، وأن يدركوا أن احترام المنافس وجمهوره قيمة أساسية في الرياضة، مهما اختلفت الانتماءات أو نتائج المباريات.

وأضاف: نثمّن الدور الذي تقوم به مؤسسة سلامة الطفل في طرح مبادرات توعوية تتصل بحياة الأطفال وتجاربهم اليومية، وتفتح المجال أمام المؤسسات الرياضية والأسر والجماهير للمشاركة في تعزيز السلوك الإيجابي. ويعكس تعاوننا في هذه المبادرة أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بالرياضة وحماية الطفل، وصولاً إلى مدرجات تحافظ على حماس المنافسة، وتقدّم للأجيال الناشئة نموذجاً مشرفاً في التشجيع واحترام الآخرين.

من جانبها، قالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل: تشكّل الملاعب جزءاً من التجارب الاجتماعية التي ينشأ فيها الأطفال، ويتعلّمون من خلالها كيف يتعاملون مع الآخرين، وخصوصاً من يختلفون معهم. والطفل الذي يشاهد الكبار يحترمون الفريق المنافس ويتقبّلون الخسارة بروح رياضية، يكتسب قيماً تنعكس على علاقاته وسلوكه خارج الملعب. ولهذا نحرص على أن تصل رسائل التوعية إلى الأطفال في الأماكن التي يرتادونها مع أسرهم، وأن ترتبط بمواقف حقيقية يعيشونها ويفهمونها.

وأضافت: تؤكد مبادرة "أخلاقنا تفوز" أن مسؤوليتنا تجاه الأطفال تمتد إلى كل مكان يتواجدون فيه، وأن لكل من المؤسسات والأندية والأسر والجماهير دوراً في توفير بيئة آمنة وإيجابية لهم. فما قد نراه تصرفاً عابراً في لحظة حماس أو انفعال داخل المدرجات، قد يترك أثراً عميقاً في الطفل ويؤثر في طريقة تعامله مع الآخرين. ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز وعي المجتمع بهذه المسؤولية، وتشجيع كل مشجع وولي أمر على أن يكون قدوة حسنة للأطفال، حتى تبقى الملاعب مكاناً يجمع العائلات على حب الرياضة، ويتعلم فيه أبناؤنا أن احترام الآخرين قيمة لا تتغير بتغيّر نتائج المباريات.

وشهدت مدرجات استاد الشارقة مشاركة فاعلة من رابطة مشجعي النادي والجماهير، الذين رفعوا لافتات ومجسّمات تحمل رسائل توعوية، من بينها "المباراة تنتهي والاحترام يبقى"، و"صوتي لفريقي.. واحترامي للجميع"، تأكيداً على أهمية الجمع بين حماس التشجيع واحترام الفريق المنافس وجماهيره، ونبذ السلوكيات المسيئة في الملاعب.

وتستهدف المبادرة الأطفال من عمر أربع سنوات فما فوق، إلى جانب الناشئة والشباب وأولياء الأمور وجمهور الملاعب، وتركّز على ممارسات يومية تشمل احترام الفرق المنافسة وجماهيرها، وتجنّب الألفاظ والتصرفات المسيئة، والمحافظة على مرافق الملاعب والالتزام بتعليمات السلامة.

وتواصل مؤسسة سلامة الطفل بالتعاون مع الجهات المشاركة وأندية إمارة الشارقة نشر رسائل المبادرة طوال الموسم الرياضي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التشجيع المسؤول، وترسيخ القيم الرياضية الإيجابية لدى الأجيال الناشئة.